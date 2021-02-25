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Сколько теперь стоит съездить в Грузию 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Сколько теперь стоит съездить в Грузию
Фото: depositphotos.com
С 1 марта российские туристы смогут попасть в Грузию. Для этого нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета. Путешественники радуются открытию границ. Однако год без туризма сильно сказался на экономике страны. Значит ли это, что отдых подорожает? "Рамблер" выяснил, сколько теперь стоит съездить в Грузию.
Пока сухопутные границы остаются закрытыми, поэтому добраться до страны на машине не получится. Единственный вариант — самолет. И это самая большая трата, которая ждет туристов. С июля 2019 года между Россией и Грузией нет прямого авиасообщения, поэтому придется делать пересадку. Раньше были рейсы через Минск, Ригу и Ереван, но из-за пандемии их еще не возобновили.
Самый удобный и бюджетный вариант на данный момент — перелет в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билета, например, на 8 марта — 14-15 тысяч рублей в одну сторону. Не в праздничные дни можно улететь за 10-11 тысяч рублей без багажа. При этом время в пути тоже увеличилось. Теперь перелет займет минимум 6,5 часов. Есть рейсы с десятичасовой пересадкой. За это время можно успеть погулять и по Стамбулу.
Что касается жилья, в центре Тбилиси можно найти колоритную квартиру со старинным интерьером. Стоимость жилья — от 1500 рублей за сутки и более. Однако некоторые арендодатели из-за кризиса в два и три раза повысили цены. Например, в 2019 году студия в старом городе стоила около 2700 рублей за сутки. Теперь хозяин сдает эту же квартиру за 11 тысяч рублей.
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