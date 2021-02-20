В мире растет число стран, готовых открыть границы для путешественников, привитых от COVID-19. Карантинные ограничения для них либо вовсе отсутствуют, либо значительно ослаблены.

Кипр

Еще в декабре 2020-го власти Кипра объявили, что иностранным туристам, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, теперь не нужно проходить карантин по прибытии.

Кроме того, им не придется даже предоставлять на границе отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Правда, СМИ чаще всего умалчивают, что касаться это будет лишь тех, кто прилетает на остров из стран, входящих в заветный «зеленый» список. Он, кстати, постоянно обновляется. Недавно Кипр договорился с Израилем, и теперь вакцинированные граждане двух стран могут ездить друг к другу без ограничений.

Несмотря на то, что появились сообщения о вступлении новых правил в силу с 1 марта, официально это пока не подтверждено.

В настоящее время те, кому разрешено въезжать на территорию Кипра, должны либо предоставить отрицательный ПЦР-тест, «свежестью» не более 72 часов, либо пройти тест по прибытии.

Затем предстоит отправиться в карантин на две недели в одобренных правительством местах. Если на десятый день карантина получится за свой счет сдать тест с отрицательным результатом, срок может быть уменьшен.

Эстония

В настоящее время граждане ЕС , прибывающие в Эстонию, не должны проходить карантин в случае, если они полностью привиты.

То же самое касается и тех, кто сможет документально доказать, что успел переболеть и выздороветь в последние шесть месяцев.

Отметим, что Эстония рассматривает вакцинацию не только одобренными в Европе Moderna, Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca, но и прививками от других мировых поставщиков. Всего таковых на данный момент девять.

Сертификаты о вакцинации должны быть на эстонском, русском или английском языках.

Переболевшим необходимо иметь соответствующую справку от врача, а также свежие результаты ПЦР-теста.

Сегодня в Эстонии действует обязательный 10-дневный карантин для иностранцев, за исключением европейских стран с низким риском, таких как Норвегия, Исландия и Болгария.

Грузия

Для беспрепятственного въезда в страну необходимо представить документ о пройденной вакцинации.

Министерство иностранных дел Грузии недавно объявило, что всем иностранцам, получившим две дозы любой вакцины от COVID-19, разрешается пересечь границу без предъявления отрицательного ПЦР-теста.

Это касается всех, кто прилетел самолетом из любой страны мира.

Невакцинированные иностранцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, и пройти второй тест за свой счет на третий день пребывания в Грузии.

Исландия

С 1 мая 2021 года Исландия снимает любые пограничные ограничения для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Речь, конечно, идет о гражданах стран Евросоюза, а также Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Им нет необходимости заботиться и об отрицательном ПЦР-тесте.

Документ о вакцинации должен быть на исландском, датском, норвежском, шведском или английском языках.

Если на границе выяснится, что документ о прививках имеет признаки подделки, «подозреваемых» попросят пройти два тестирования: до и после карантина.

Те, кто пока не решился на вакцинацию, даже если прибыли из разрешенных стран, должны сдать тест по прибытии, затем провести 5-6 дней в изоляции и снова пройти тестирование.

Польша

28 декабря польские власти сняли ограничения для путешественников из стран ЕС, которые получили обе дозы вакцины.

Теперь они могут въехать в Польшу без прохождения обязательного 10-дневного карантина.

Можно сдать отрицательный тест по прибытии и также избежать принудительной изоляции.

Румыния

С 18 января иностранцы, прибывающие в Румынию из стран «зеленого» списка, освобождаются от карантина по прибытии, если они полностью вакцинированы.

По новым правилам вторая доза должна быть введена по крайней мере за 10 дней до прибытия в Румынию.

В настоящее время путешественники, прибывающие из стран, входящих в «желтый» список, то есть, представляющих высокие эпидемиологические риски, обязаны пройти карантин в течение 14 дней.