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Россиянка рассказала о реальных ценах на Занзибаре 

Lenta.ru 12 часов назад
Россиянка рассказала о реальных ценах на Занзибаре
Фото: Lenta.ru
Туристка из России, отдохнувшая на Занзибаре в феврале, рассказала о реальной стоимости продуктов, товаров и услуг на курорте. Своими наблюдениями путешественница поделилась с порталом «Тонкости туризма». Ее выводы опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь девушка отметила, что все приведенные ей цены усредненные и могут зависеть от сезона, а иногда и от внешнего вида конкретного отдыхающего.
Гостья острова начала свой отчет со стоимости питания в ресторанах — по ее подсчетам, перекусить в кафе можно за пять-десять долларов, а если пойти в заведения повышенного уровня, то средний чек на одного человека составит 15-20 долларов. При этом, отметила автор заметки, на Занзибаре можно питаться дешевле, если покупать еду на рынках или в супермаркетах.

«Если брать [продукты] на местном рынке, то можно найти крупного тунца на пять килограмм за 30 долларов, но на рынке аукцион, рыбак предлагает, а толпа торгуется, так что придется побороться»,

— пояснила она.
Далее девушка проанализировала стоимость развлечений и поделилась, что экскурсии по острову обычно обходятся в 40-50 долларов с человека, сафари на континент — в 300-400 долларов, а аренда автомобиля — в 25 долларов в день.
При этом бутылка местного вина, по заверениям туристки, стоит примерно семь долларов, а южноафриканского — 15 долларов. Цена пива составляет два доллара за бутылку, воды — два доллара за упаковку из шести бутылок, бананы можно приобрести за один-два доллара за связку, а яблоки — за 0,5 доллара за штуку.
Кроме того, путешественница дала советы по выбору манго. «Мой фаворит, спелые сочные, если хотите съесть прямо сейчас — выбирайте немного мягкие, если через несколько дней — потверже, это правило работает для большинства фруктов, дозревают быстро, за один-три дня», — пояснила россиянка.
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