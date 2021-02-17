Скандал с украинцами, застрявшими на Занзибаре. В чем дело 

В украинских СМИ последнюю неделю шумно обсуждаются проблема с "застрявшими на Занибаре туристами". Как выяснил "Рамблер", на африканском острове осталось 180 граждан Украины, которые никак не могут вылететь домой.

Так, украинцы пользовались услугами туроператора JoinUp, а в обратный рейс должны были полететь 13 февраля с авиалиниями SkyUp. Но самолет за ними не прилетел. 180 туристов остались на острове в подвешенном состоянии.

При этом комфортным жильем их не обеспечили и уже через день туристы начали возмущаться. Выяснилось, что их поселили в жилье без душа, еды и воды и никто не дает им точной информации о том, когда они смогут вылететь на родину.

Две девушки даже записали видеообращение, в котором попросили украинских депутатов и СМИ помочь им решить проблему.

"У нас есть люди, которым нужны лекарства, сердечники, у которых заканчиваются препараты, люди с наследственными заболеваниями, для которых мы тоже не можем купить препараты. Мы переживаем за их и за свою безопасность", — рассказала одна из девушек.

Туристы трижды приезжали в аэропорт, но так и не могли вылететь.

Какие проблемы

Через некоторое время украинские дипломаты все-таки получили ответ от туроператора.

В авиакомпании SkyUp Airlines отметили, что самолет не вылетел из Украины по расписанию из-за технических причин. При этом, когда спустя несколько часов самолет уже мог лететь, уже нужно было внести изменения в маршрут и получить разрешения от стран, чьи границы пересекаются.

"В течение 13-15 февраля представители авиакомпании ведут переговоры с авиационными органами стран для получения разрешений на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения и начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ", — отметили в SkyUp.

При этом в компании признали, что из-за большого спроса на Танзанию, туристов не удалось сразу расселить, как подобает, однако, по их словам, сейчас всех украинцев получилось расселить по номерах до 16 февраля. А если компания не получит необходимые разрешения на вылет в течение 15 февраля, то пассажиров отправят другим рейсрм.