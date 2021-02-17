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Зимний сезон: метель накрыла даже те города мира, где снег — большая редкость 

Стелла Шмель 4 часа назад
На территории практически всей России бушуют метели. Лишь за одну единственную ночь в Красноярске выпала половина февральской нормы осадков. Жители Новосибирска жалуются, что из-за огромного скопления снега двери в общественном транспорте просто перестали закрываться, поэтому им пришлось ехать в заметенном трамвае. На Сахалине дома и автомобили буквально доверху завалило снегом, а Москва стоит в десятибалльных пробках вот уже несколько дней.
Но что происходит на пределами нашей страны? Ведь снег накрыл не только Россию, но и другие страны мира. В галерее "Рамблера" показываем, что творится в эти дни за рубежом.
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