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Где находятся самые жуткие водоемы мира 

Анна Арсеньева 4 часа назад
В мире полно мест, которые окутаны древними легендами. Особенно завораживают и пугают водоемы, дно которых хранит множество секретов.
В американском штате Луизиана есть таинственное болото, где якобы обитают существа, похожие на оборотней, а в Японии — глубокий колодец, в котором погибла служанка самурая Окику. В России тоже есть подобные места. Например, Лабынкыр в Якутии и Шайтан-озеро в Кировской области. Смотрите видео, чтобы узнать про эти и другие загадочные водоемы.
Ранее "Рамблер" рассказывал про человека, который отсидел 39 лет по ошибке.
Заграница , Видео
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