Где находятся самые жуткие водоемы мира 

В мире полно мест, которые окутаны древними легендами. Особенно завораживают и пугают водоемы, дно которых хранит множество секретов.

В американском штате Луизиана есть таинственное болото, где якобы обитают существа, похожие на оборотней, а в Японии — глубокий колодец, в котором погибла служанка самурая Окику. В России тоже есть подобные места. Например, Лабынкыр в Якутии и Шайтан-озеро в Кировской области. Смотрите видео, чтобы узнать про эти и другие загадочные водоемы.