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Испания планирует летом снять карантин и открыть границы для туристов 

runews24.ru и ещё 1 3 часа назад
Испания планирует летом снять карантин и открыть границы
Фото: Runews24.ru
Важные вехи в этом направлении — иммунизация населения Испании от коронавируса и введение паспортов вакцинации в Европе.
Вероятность того, что уже к лету будет вакцинировано не менее 70% населения Испании велика. Но не для всех стран границы будут открыты сразу. Власти намерены сначала пусть туристов из европейских стран и лишь затем постепенно пускать путешественников из других государств.

«Мы стремимся к лету за счет вакцинации обеспечить иммунитет по крайней мере 70% взрослого населения, поэтому я бы сказал туристам: «Не забывайте о своих ожиданиях относительно отпуска в Испании. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать вас»,

— заявил туризма Испании Фернандо Вальдес. Его слова цитирует Турпром.
Вальдес считает, что введение паспортов вакцинации для туристов позволит путешествовать без препятствий — обязательного карантина по прибытию в страну.
Между тем основные ограничительные меры правительство Испании снимать не намерено. По-прежнему будет действовать обязательный масочный режим и социальное дистанцирование. Туристы, прибывающие в страну, обязаны перед поездкой сдать тест на коронавирус.
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