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Откуда в пустыне Юты голубые пруды 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Откуда в пустыне Юты голубые пруды
Фото: Doc Searls/Flickr
Посреди пустыни в штате Юта есть загадочные ярко-голубые пруды, которые можно увидеть на Google Earth. Выглядят они впечатляюще. Но что это за водоемы и откуда там взялись? Подробнее — в материале "Рамблера".

Откуда в пустыне пруды

Голубые озера были созданы искусственно для добычи калийной соли. Пруды находятся недалеко от города Моаб. Их эксплуатируют с 1965 года. В штате есть 23 подобных водоема. Они занимают территорию в 1,6 квадратных километра.

Как это работает

Шахты заполняют водой из реки Колорадо, которая протекает рядом. На протяжении почти года (примерно девяти месяцев) поднявшаяся вода испаряется, а на ее месте образуется калийная соль, которую собирают и отправляют на дальнейшую переработку. Она является важным компонентом минеральных удобрений, которые применяют в сельском хозяйстве. Кроме того, калийные соли используют и в других отраслях промышленности.

Почему они голубые

Как объяснил популяризатор науки Дерек Мюллер на своем YouTube-канале Veritasium, в воду специально добавляют сульфат меди, который окрашивает ее в яркий цвет. Это делают для того, чтобы вода не зацвела, а процесс испарения ускорился.
Разные оттенки прудов объясняются тем, что они находятся на разных стадиях испарения. Иногда они становятся красными или желтыми. Это происходит из-за наличия определенных водорослей в растворах.
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Заграница , Google
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