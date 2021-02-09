Кипр рассказал о девяти способах привлечения туристов 

Кипр сделал анонс девяти способов привлечения иностранных туристов на остров в низкий сезон, сообщает «Турпром».

Завлекать путешественников будут не на пляжи, так как ожидается, что эта сфера особо не пострадает. В качестве альтернативы власти предложат гастрономический, спортивный, деловой туризм и другие его виды.

Меры будут реализовывать с помощью поощрения организаций, устраивающих конференции и встречи на Кипре, субсидировать программы по продвижения вина, гастрономии и местных продуктов.

В плане спорта предполагается, что власти будут вкладывать средства в международные спортивные мероприятия и организуют программу по оказанию гостеприимства иностранным командам.