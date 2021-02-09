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Кипр рассказал о девяти способах привлечения туристов 

runews24.ru 15 часов назад
Кипр рассказал о девяти способах привлечения туристов
Фото: Runews24.ru
Кипр сделал анонс девяти способов привлечения иностранных туристов на остров в низкий сезон, сообщает «Турпром».
Завлекать путешественников будут не на пляжи, так как ожидается, что эта сфера особо не пострадает. В качестве альтернативы власти предложат гастрономический, спортивный, деловой туризм и другие его виды.
Меры будут реализовывать с помощью поощрения организаций, устраивающих конференции и встречи на Кипре, субсидировать программы по продвижения вина, гастрономии и местных продуктов.
В плане спорта предполагается, что власти будут вкладывать средства в международные спортивные мероприятия и организуют программу по оказанию гостеприимства иностранным командам.
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