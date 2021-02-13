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Почему Эверест называют самой высокой свалкой в мире 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Почему Эверест называют самой высокой свалкой в мире
Фото: depositphotos.com
Эверест — самая высокая вершина Земли и мечта альпинистов. В сезон восхождений на знаменитой горе очень многолюдно. На склонах собираются целые очереди из туристов, и у этого есть огромный побочный эффект. Подробнее — в материале "Рамблера".
Там, где много людей, всегда много мусора. Порванные палатки, брошенное снаряжение, пластиковые бутылки, банки из-под еды, пустые кислородные баллоны и экскременты, — все это оставляют туристы вдоль маршрутов и палаточных лагерей. Объемы отходов измеряются в тоннах, поэтому одно из красивейших мест на планете уже много лет называют "самой высокой свалкой в мире".
@__sandeep_rai
В 2014 году власти Непала даже выпустили закон, согласно которому альпинисты, поднимающиеся выше 5300 метров, где находится базовый лагерь, обязаны при спуске приносить не менее восьми килограммов мусора. Иначе им не вернут залог в размере 4000 долларов.
Однако это не решает проблему до конца, и мусора на Эвересте все равно много. Периодически команды непальских шерпов (народность, живущая в окрестностях горы) проводят массовые уборки. В апреле и мае 2019 года с Эвереста вывезли 11 тонн мусора.
В конце января этого года появилась новость, что в Непале откроют галерею, где будут представлены арт-объекты, выполненные из привезенного с Эвереста мусора. Она появится при туристическом центре Sagarmatha Nex, который расположен по дороге к базовому лагерю. Экспозиция будет посвящена проблеме отходов, которые оставляют на горе альпинисты.
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