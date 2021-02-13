Почему Эверест называют самой высокой свалкой в мире 

Эверест — самая высокая вершина Земли и мечта альпинистов. В сезон восхождений на знаменитой горе очень многолюдно. На склонах собираются целые очереди из туристов, и у этого есть огромный побочный эффект. Подробнее — в материале "Рамблера".

Там, где много людей, всегда много мусора. Порванные палатки, брошенное снаряжение, пластиковые бутылки, банки из-под еды, пустые кислородные баллоны и экскременты, — все это оставляют туристы вдоль маршрутов и палаточных лагерей. Объемы отходов измеряются в тоннах, поэтому одно из красивейших мест на планете уже много лет называют "самой высокой свалкой в мире".

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В 2014 году власти Непала даже выпустили закон , согласно которому альпинисты, поднимающиеся выше 5300 метров, где находится базовый лагерь, обязаны при спуске приносить не менее восьми килограммов мусора. Иначе им не вернут залог в размере 4000 долларов.

Однако это не решает проблему до конца, и мусора на Эвересте все равно много. Периодически команды непальских шерпов (народность, живущая в окрестностях горы) проводят массовые уборки. В апреле и мае 2019 года с Эвереста вывезли 11 тонн мусора.