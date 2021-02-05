Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

У вернувшегося с Занзибара ребенка подтвердился редкий диагноз, который не умеют лечить в России 

Диана Товсепова 28 минут назад
Из-за закрытия большинства туристических направлений россиянам приходится выбирать те курорты, которые сейчас доступны. Именно поэтому большую популярность сейчас получила "открытая" африканская страна Танзания. Многие туристы из России отправляются на далекий остров Занзибар, чтобы провести долгожданный отпуск. Причем экзотичность места, малярия, пандемия коронавируса и не самая развитая медицина их не останавливает.
Как выяснил "Рамблер", одна из российских семей, вернувшихся с Занзибара, столкнулась с серьезной проблемой. Наталья Пашина из Перми вместе с двухлетней дочкой Евой отдыхала на Занзибаре еще в ноябре 2020 года. Там девочку покусали насекомые, но мама начала замечать странности уже вернувшись в Россию. Впервые температура у ребенка поднялась до 40 градусов только 1 января.
Потом малышка стала спать практически сутками на пролет, а когда просыпалась мучилась от болей в суставах и через 3-4 часа снова глубоко засыпала. Сначала врачи не могли поставить диагноз и поместили ее в реанимацию. После обследований и анализов определили, что в организм маленькой Евы попали трипаносомы, которые несколько раз вызвали у нее лихорадку.
Затем девочку перевезли из Перми в столичную больницу, где медики поставили диагноз "африканский трипаносомоз", или сонная болезнь. Редкий недуг поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу. В России таких диагнозов не встречали уже несколько десятков лет, поэтому препарата нет. При этом лекарство даже не зарегистрировано, и что делать с этим пока решает комиссия врачей.
Мать девочки рассказала, что судя по анализам, болезнь вызвали укусы мух цеце. Но на Занзибаре заявили, что таких насекомых в регионе нет. Паршина же вспомнила, что мухи кусали и других российских туристов, в числе которых были дети.

"Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар", — отметила Паршина.

При этом трипаносомы обнаружились в крови и у самой Паршиной, однако она чувствует себя нормально.
Комментарии 1
Заграница , Видео , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение