Из-за закрытия большинства туристических направлений россиянам приходится выбирать те курорты, которые сейчас доступны. Именно поэтому большую популярность сейчас получила "открытая" африканская страна Танзания. Многие туристы из России отправляются на далекий остров Занзибар, чтобы провести долгожданный отпуск. Причем экзотичность места, малярия, пандемия коронавируса и не самая развитая медицина их не останавливает.

Как выяснил "Рамблер", одна из российских семей, вернувшихся с Занзибара, столкнулась с серьезной проблемой. Наталья Пашина из Перми вместе с двухлетней дочкой Евой отдыхала на Занзибаре еще в ноябре 2020 года. Там девочку покусали насекомые, но мама начала замечать странности уже вернувшись в Россию. Впервые температура у ребенка поднялась до 40 градусов только 1 января.

Потом малышка стала спать практически сутками на пролет, а когда просыпалась мучилась от болей в суставах и через 3-4 часа снова глубоко засыпала. Сначала врачи не могли поставить диагноз и поместили ее в реанимацию. После обследований и анализов определили, что в организм маленькой Евы попали трипаносомы, которые несколько раз вызвали у нее лихорадку.

Затем девочку перевезли из Перми в столичную больницу, где медики поставили диагноз "африканский трипаносомоз", или сонная болезнь. Редкий недуг поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу. В России таких диагнозов не встречали уже несколько десятков лет, поэтому препарата нет. При этом лекарство даже не зарегистрировано, и что делать с этим пока решает комиссия врачей.

Мать девочки рассказала, что судя по анализам, болезнь вызвали укусы мух цеце. Но на Занзибаре заявили, что таких насекомых в регионе нет. Паршина же вспомнила, что мухи кусали и других российских туристов, в числе которых были дети.

"Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар", — отметила Паршина.

При этом трипаносомы обнаружились в крови и у самой Паршиной, однако она чувствует себя нормально.