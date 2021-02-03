Места на планете с самым экстремальным климатом 

На нашей планете существует невероятное разнообразие климатических зон. Большинство мест на Земле комфортны для проживания и существование человека, но в некоторых температура достигает рекордных значений, при которых организм не в состоянии функционировать.

Минимальной рекордной температурой, когда человек кратковременно прибывал на улице составляет -88 градусов по Цельсию. Максимальной считается температура в +104 градуса по Цельсию, при такой можно находиться на улице 26 минут. Однако здесь речь идет о рекордах, которые были поставлены в условиях эксперимента.

На самом деле комфортная температура для жизни человека сильно отличается от максимальных и минимальных показателей. В некоторых местах она достигает иных значений, но они все равно считаются экстремальными для жизни.