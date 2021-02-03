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Места на планете с самым экстремальным климатом 

Елизавета Назарова 9 часов назад
На нашей планете существует невероятное разнообразие климатических зон. Большинство мест на Земле комфортны для проживания и существование человека, но в некоторых температура достигает рекордных значений, при которых организм не в состоянии функционировать.
Минимальной рекордной температурой, когда человек кратковременно прибывал на улице составляет -88 градусов по Цельсию. Максимальной считается температура в +104 градуса по Цельсию, при такой можно находиться на улице 26 минут. Однако здесь речь идет о рекордах, которые были поставлены в условиях эксперимента.
На самом деле комфортная температура для жизни человека сильно отличается от максимальных и минимальных показателей. В некоторых местах она достигает иных значений, но они все равно считаются экстремальными для жизни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что необычное явление при шторме сняли на видео в Анапе.
Заграница , Видео
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