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Не надо трогать тайца за голову — и другие странные, но важные обычаи Таиланда 

Провинция.ру 14 часов назад
Почему тайца нельзя трогать за голову: обычаи «страны улыбок»
Фото: pragueangkor.com
Таиланд — удивительная страна. Райские острова, белоснежные пляжи, фантастические храмы, уникальная архитектура, древняя культура и невероятные гастрономические шедевры. Не менее интересны быт и обычаи. Так, лучше не покупать в Таиланде местные календари: они вас немного удивят, ведь летосчисление здесь отличается от мирового. Сейчас там 2555 год.
Тайцы — один из самых мирных народов, они всё время улыбаются, и это — норма. А вот разговаривать на повышенных тонах там не принято. Именно поэтому Таиланд часто называют «страной улыбок». Даже выпившие тайцы не буянят. Обычное состояние пьяного местного жителя — сидеть и улыбаться.
Главное при этом — случайно не раздеться, потому как здесь мужчина с обнаженным торсом на улице — нарушение порядка, и наказывается он по всей строгости. Могут и в тюрьму на месяц посадить, но это на усмотрение полицейского, обнаружившего непорядок.
Кстати, полиция в Таиланде обладает исключительными правами — любой страж порядка может даже избить непослушного гражданина.
Здесь вообще, несмотря на улыбки, на улицах и в политике царит строгость. Так, тайцы очень любят и уважают своего короля, некоторые даже величают его как божество. За устное публичное оскорбление семьи монархов можно надолго оказаться в тюрьме. И это несмотря на то, что Его Величество — единственный монарх в мире с американским гражданством.
Кроме того, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как король, который дольше всех находится при власти. Главная регалия короля — мухобойка, хотя и изготовленная из выгравированной слоновой кости и из хвоста слона-альбиноса.
Тайцы народ приветливый, но вот объятий и рукопожатий не приемлют. Особенно надо быть осторожными с прикосновениями: вы по-дружески потреплете понравившегося мальчишку по голове, а в ответ получите обиду на всю жизнь. Тайцы верят, что душа, которая для них является сверхсвященной, находится именно в голове.
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