Турагенты назвали цены на отдых в Турции в мае 

Редакция TourDom.ru выяснила у представителей турагентств, какие турецкие отели пользуются спросом на майские праздники и по каким ценам можно забронировать отдых. Тарифы приведены по состоянию на 1 февраля.

Среди востребованных недорогих пятизвездочников Белека называют отели Belconti Resort Hotel и Belek Beach Resort. Стоимость недельного отдыха с вылетом из Москвы в период с 1 по 5 мая обойдется в 70 500 и 86 700 руб. на двоих соответственно. За 117 тыс. можно провести неделю в Alva Donna Exclusive Hotel Belek 5*. И наконец, из гостиниц более высокого ценового диапазона специалисты рекомендуют Gloria Serenity 5* (266 тыс. руб. за неделю).

В Кемере среди бюджетных «пятерок» пользуются спросом Limak Limra (73 500 руб. за неделю на двоих), Club Phaselis Rose (85 700 руб.), Amara Prestige Elite (97 тыс. руб.). В топ продаж также входят более дорогие Barut Kemer (118 375 руб.), Nirvana Mediterranean Excellence (173 500 руб.). Отдых в престижном Rixos Premium Tekirova обойдется на майских праздниках в 175 300 руб.

В Бодруме востребован Crystal Green Bay Resort (87 500 руб.), а в Анталье — Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace (74 тыс. руб.).

По информации представителей турагентств, интерес к турам на весну-лето есть, но пока далек от прежних показателей. Бронирования идут на майские праздники, есть немногочисленные заказы на отдых в августе и сентябре.

«Туры на июнь-июль покупают реже, поскольку в этот период туристы ожидают спецпредложений»,

«Продажи есть только благодаря минимальной предоплате, чтобы зафиксировать стоимость тура в евро, — сообщила Елена Мерсье («Альт Вояж»). — Туристы надеются, что откроются Кипр и Греция, поэтому не торопятся планировать отдых в Турции. Хотя мы информируем клиентов о том, что ближе к сезону цены вырастут».

Основная причина отсутствия большого интереса к раннему бронированию Турции — высокие тарифы.