Будут ли россияне прививаться, чтобы отдохнуть в Грузии 

О том, что туристический бизнес больше не будет прежним, эксперты говорили еще весной прошлого года. За долгие месяцы пандемии страны уже несколько раз открывали и закрывали свои границы, вводили ограничения, придумывали новые справки и ковидные паспорта. Однако сейчас в СМИ и соцсетях громко обсуждается решение грузинских властей.

Так, соседнее с Россией государство объявило, что с 1 февраля иностранцы смогут свободно и без карантина въезжать в Грузию, если у них есть документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от COVID-19.

"Граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию, предоставив на границе доказательства наличия [инъекций] ковид-вакцины любого типа, то есть сделанных двух полных доз. Количество вакцинированных людей в мире растет, и это наша первая целевая группа", — объяснила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Что думают русские туристы

Для российских туристов Грузия традиционно является излюбленным направлением отдыха. Так, россияне приезжают в Грузию, чтобы насладиться тбилисским колоритом, величественными горами и черноморским побережьем Батуми. Поэтому информацию о новом правиле грузинских властей российские туристы восприняли особенно "громко".

В соцсетях многие отметили, что желание посетить Грузию теперь пропало:

"Я конечно мечтаю побывать в Грузии, но не настолько"

"Хотела в Грузию, но уже перехотелось…"

"Только что о Грузии мечтали сидели всей семьей, я уже даже на букинге офигенный отель нашла, но нет, спасибо"

"Ну, не жили мы хорошо и не буду начинать… Не настолько я люблю хинкали, вино и мужиков этих грузинских"

"Я только ради Италии-Испании готова привиться, да и то через пару лет. "

"Очень жаль… придется и дальше смотреть на Грузию в картинках…".

Как оказалось, желающих сделать вакцину только ради путешествия в Грузию совсем мало.

Сами жители Грузии при этом уже устали от локдауна и отмечают, что приезжать сейчас некуда:

"Достали они.я с марта сижу на пособии.все закрыли в стране. у нас даже транспорт не ходит. куда приезжать? чтоб пешком по городу? кроме продуктовых, аптек и магазинов бытовой химии и зоомагазинов, закрыто все. ВСЕ! ага, приезжайте, ждемс!…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.