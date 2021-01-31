Что ждет российских туристов на Мальдивах

Мальдивы всегда славились среди путешественников своими кипенно-белыми песчаными пляжами, лазурными берегами и богатой экзотической флорой и фауной. Роскошный курорт считается одним из самых дорогостоящих мест на планете и притягивает сотни обеспеченных отдыхающих каждый день. Как райские острова захватили сердца миллионов туристов, что нужно знать перед посещением Мальдив и как сэкономить во время отдыха — в материале «Ленты.ру».

Официальное название Мальдив — Мальдивская Республика. Это южно-азиатское государство, расположенное на группе коралловых островов вулканического происхождения в Аравийском море Индийского океана, находящееся в 700 километрах к юго-западу от Шри-Ланки. Поскольку Мальдивские острова расположены ниже всех остальных стран в мире над уровнем моря, там преобладает комфортный для отдыха экваториальный климат. Температура воздуха и воды здесь круглый год составляет 25-30 градусов Цельсия.

До конца 70-х годов прошлого века Мальдивы были известны лишь очень узкому кругу туристов, поэтому отдых на архипелаге могли себе позволить только богатейшие люди планеты. Самым первым мальдивским курортом высшей категории стал Kurumba Maldives — пятизвездочный комплекс на острове Вихаманафуши, открытый в 1972 году. В то время в этом месте жили только рыбаки, о нем больше никто не знал, и он не был отмечен ни на одной карте мира.

«У нас не было ничего на Мальдивах, вообще ничего. Ни банков, ни аэропорта, ни телефонов. Только радиолюбительская связь или азбука Морзе для связи с Коломбо. Даже эксперты ПРООН заявляли, что туризм здесь никогда не добьется успеха, потому что не было ни ресурсов, ни инфраструктуры», — вспоминает председатель совета директоров Universal Enterprises Мохамед Умар Манику.

Развитие туризма началось со встречи итальянского тревел-агента Джорджа Корбина и министра иностранных дел Мальдивских островов Ахмеда Насима в 1971 году. Задача Корбина на тот момент была найти неизученные острова, куда можно было бы привозить итальянцев для купания и рыбалки. Остров Вихаманафуши покорил агента с первого взгляда, и он пообещал вернуться с огромным количеством новых гостей. Мужчина сдержал слово и уже в феврале 1972 года привез на Мальдивы первых туристов.

Отдыхающие были очарованы местом, идеально подходящим для ловли морских обитателей, плавания и принятия солнечных ванн. Среди тех, кто впервые оказался здесь в качестве путешественников, были и будущие основатели курорта Kurumba — Мохамед Манику, Ахмед Насим и Хуссейн Афиф.

Предпринимателям удалось построить 30 комнат в трех блоках, используя коралловый камень для стен и кокосовую древесину с пальмовой соломой для крыш. Каждый номер был оснащен необходимой мебелью, душем с соленой морской водой, туалетом и выходом прямо на пляж.

«Мы ничего не знали о туризме. Именно туристы помогли нам построить здесь эту отрасль. Мы слушали их и давали им то, что они хотели. К счастью для нас, они желали лишь простоты в естественной среде, и мы их этим обеспечили», — вспоминал Мохамед Манику.

Из крошечного комплекса, вмещающего в себя не более 60 гостей в месяц, Kurumba Maldives превратился в люксовый курорт, принимающий до 14 тысяч туристов в месяц. На данный момент штат его сотрудников превышает 450 человек, многие из которых работают здесь более 20 лет. Kurumba смог расшириться после того, как международный аэропорт на острове Хулуле модернизировали, и он начал принимать дальние рейсы. Более того, пресная вода, кондиционеры и рестораны с международной кухней сделали это место еще более комфортным для отдыхающих.

Чтобы полностью удовлетворять требования, отвечающие стандартам XXI века, в 2003 году Kurumba Maldives подвергся полной трансформации. В результате преображения появился курорт мирового класса с 180 номерами, среди которых королевская резиденция, президентские апартаменты, виллы с бассейнами, семейные виллы и улучшенные пляжные и садовые номера. Kurumba Maldives положил начало широкому развитию туристического бизнеса на Мальдивских островах.

Сегодня же на Мальдивах существует огромное количество вариантов отелей в широком ценовом диапазоне. Например, отдых на роскошной яхте Dhaainkan’baa Luxury Yacht в открытом океане обойдется в 4,5 миллиона рублей за неделю, а апартаменты класса люкс в среднем стоят от 700 до четырех тысяч долларов (от 53 тысяч до 304 тысяч рублей) за семь дней.

Помимо этого на Мальдивах можно арендовать целый остров — например, Four Seasons Voavah. Комплекс включает в себя несколько вилл, спа-центр, яхту и обслуживающий персонал. Остров Воава находится на архипелаге Баа, до которого туристов доставляет личный гидросамолет. Воава окружен широкой голубой лагуной и белоснежным песчаным пляжем. Стоимость аренды составляет от 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) в сутки.

Естественно, хороший отдых не подразумевает под собой самый дорогой отель на Мальдивах. Стоимость, прежде всего, зависит от расположения, развлечений, инфраструктуры и других особенностей. К слову, средняя цена отдыха на самом стандартном курорте за одну неделю составит примерно от 130 до 170 тысяч рублей с человека. Однако находятся и хитрецы, умудряющиеся максимально сэкономить на отдыхе на роскошных островах, изобразив из себя Робинзонов Крузо.

В нашем конкретном случае выбор острова зависел от рельефа, который мы просмотрели на картах Google . Мы выбирали местность с наибольшим покрытием зелени, чтобы поставить нашу палатку, и в результате нашли два удобных места на острове Фериду и Малхос.

Здесь нужно добавить, что Фериду и Малхос, относятся к одному и тому же атоллу Алиф-Алиф. Мы сразу же начали рассматривать его более подробно и нашли там еще два острова, которые нам понравились для посещения. В итоге на атолле Алиф-Алиф мы посетили четыре острова.

Многие нюансы зависят от вашего бюджета. Мы хотели минимально сократить затраты на питание и перемещение, поэтому в этом направлении и работали. Естественно, нам очень помогла информация о локальных паромах, которые перемещаются между островами за какие-то копейки. Мы пробивали их маршруты и график хождения. Также взяли с собой килограммов 20 еды, которую закупили в Индии. То есть на месте нам нужен был лишь какой-то очаг для приготовления пищи.

На момент начала нашего путешествия мы находились в Индии, поэтому смотрели перелеты из Индии на Мальдивы. Самый дешевый билет на тот момент стоил 132 доллара (десять тысяч рублей) мальдивскими авиалиниями из индийского города Кочина в Мале с промежуточной пересадкой в городе Ханимаду. Общее положение для россиян — турист получает 90 дней при прилете на острова. Необходимые документы — это бронь отеля и подтвержденный обратный билет.

Все острова на Мальдивах делятся на государственные и частные. Вторые мы, конечно же, даже не рассматривали. Перемещение на государственных островах для нас было свободным, и никаких проблем ни от местных жителей, ни от правоохранительных органов мы не получили. Все было очень спокойно и тихо.

Как уже говорилось, в нашем случае большую часть еды мы закупили в Индии. Однако затем начали ходить по супермаркетам, и стало понятно, что на самом деле все доступно. Может быть процентов на 30 цены выше, чем в Индии. Например, яйца стоили две руфии (десять рублей) за штуку, арбузы 20 руфий (100 рублей) за килограмм, порция риса с рыбой в индийской кафешке 35 руфий (175 рублей). Так что, если вам позволяет кошелек, вы можете заходить в обычные магазины и покупать там еду, чтобы не тащить ее из другой страны.

Практически каждый день мы купались, а заодно полтора-два часа тратили на ловлю рыбы, и нам хватало пять хороших рыбешек на весь день. Еще планируя наше путешествие в Индии, мы понимали, что хотим сделать его максимально бюджетным. По возможности не потратить ничего. В принципе, это реально. Мы тратили деньги только на перемещения. Причем, по столице мы передвигались автостопом, что опять же было бесплатно, а на еду и отели не потратили ни копейки. Был момент, когда на обратном пути отменили государственный паром. Нам пришлось платить по 35 долларов (2660 рублей) за скоростную лодку, чтобы успеть на обратный самолет. Не считая этого, каждый из нас потратил по десять долларов (760 рублей) на государственные паромы.

Мы ночевали на островах Мале, Хулумале, Виллингили, Маалхос, Фериду, Укулхас и Расду. На этих островах мы старались ставить палатку где-то в незаметных местах, естественно, где есть зеленая зона. На островах Маалхос и Фериду мы ставили ее в джунглях, прятали рюкзак и весь день уже загорали на пляже. В Хулумале и на острове Виллингили мы не особенно скрывали наше присутствие, и местные жители, которые видели палатку, никаких препятствий нам не чинили.

Насчет постановки палатки нужно отметить, что перед поездкой на Мальдивы во время планирования путешествия мы перерыли весь интернет в поисках хотя бы какой-то информации о других людях, которые также отдыхали на Мальдивах с палаткой, но такого отчета ни на русском, ни на английском языках не нашли. Поэтому для нас это была полная неизвестность, мы немного волновались, не знали, как будут реагировать местные жители, если вдруг они нас найдут, старались прятаться, а под конец уже расслабились и не особо скрывались. Поняли, что все в порядке.

Но здесь нам на руку сыграло какое-то абсолютное нелюбопытство местных жителей, и уж тем более туристов к тому, что происходит за пределами пляжной линии. То есть если на три-четыре метра в глубину леса отходишь, то понимаешь, что там никто никогда не ходил и точно не пойдет, а значит, мы в полнейшей безопасности, это наша территория, и мы можем спокойно заночевать.

При планировании поездки мы беспокоились по поводу наличия пресной воды. Но оказалось все очень просто: пресная вода на Мальдивах повсюду. Там полно кранчиков возле домов, мечетей, госпиталей, лодочных вокзалов и так далее. Местные говорят, что это техническая вода, но мы ее использовали. Мы даже ее пробовали пить без кипячения и фильтров, и ничего не произошло. Получается, что вода на Мальдивах по качеству гораздо лучше, чем в Индии, где она порой отдает ржавыми трубами и сильно пахнет хлоркой.

Вставали мы с солнцем, и естественный режим смены темного и светлого времени суток руководил нами. Сразу же мы занимались йогой, после чего был легкий завтрак, мы шли купаться, загорали, ловили рыбу, затем был обед. Также некоторое время отнимало перемещение между островами. В целом это были основные наши занятия.

Хочу сказать, что неподготовленным туристам, скорее всего, будет сложно повторить наш опыт, потому что наша поездка основана на том, что Игорь уже 17 лет находится в непрерывном путешествии, и все шишки, ошибки, какие-то нюансы и моменты он себе набил в предыдущие годы, а сейчас мы практически безошибочно можем действовать в форс-мажорных ситуациях, избегать их, сглаживать неровные моменты, не обращать внимание на какие-то лишения, практикуя йогу.

И поэтому для нас не составляет какой-то проблемы, если мы не знаем, где мы будем ночевать, или нам приходится спать в не очень удобном для обычных людей месте. Или, допустим, есть однообразную пищу на протяжении нескольких дней. Если люди готовы использовать свои ресурсы и не обращать внимания на какие-то бытовые моменты в обмен на то, что они получают божественный отдых на божественных пляжах, тогда вперед! Конечно, мы будем рады, если будут другие путешественники, которые также отдохнут на Мальдивах с палаткой.

Наверное, единственным омрачающим воспоминанием о Мальдивах для нас стали комары. Потому что как-то мы какой-то отчет прочитали в интернете, и там было сказано, что на Мальдивах комаров нет. Это был очень авторитетный источник информации, мы ему поверили и репеллентами не запаслись. Ну а все остальное было просто прекрасно.

На мой взгляд, самый выгодный и удобный вариант — бронировать отель онлайн на таких сервисах, как Booking.com и подобных. В таком случае выбор будет максимально обширный.

Я посещала Мальдивы один раз и была на двух островах — Мееру и Ваадху. Каждый остров — это отдельный отель. Оба были расположены не очень далеко от аэропорта, поэтому нас доставляли на катере. Ваадху по размеру был меньше, но сам отель дороже и выше на уровень, следовательно, и сервис был лучше. Изначально была забронирована вилла на воде, а во время заезда нам бесплатно повысили категорию номера и дали самую лучшую виллу на всю неделю проживания (сказали, что наш номер еще не готов, и очень извинялись). Там у нас даже был личный дворецкий. Питание в этом отеле понравилось больше. Как и на острове Мееру, была система «все включено», но в ресторане всегда обслуживали официанты и предлагали меню с блюдами на выбор.

Но в целом, несмотря на лучший вид, личный бассейн прямо над океаном и тому подобное, больше понравилось на острове Мееру, так как он был раза в три больше острова Ваадху. Там было больше бесплатных развлечений: снорклинг, каякинг и тому подобное, несколько баров, два ресторана, несколько бассейнов и даже небольшой музей на территории острова. Но, на мой взгляд, отличия между всеми островами Мальдив только в отелях и уровне сервиса — природа, животные и растения на всех островах одинаковые.

Отдых длился 14 дней, мы были в отелях Meeru Island Resort and Spa (219 тысяч рублей на двоих по системе все включено за неделю) и Adaaran Prestoge Vaadhoo (250 тысяч на двоих по системе «все включено» на неделю). Всего было потрачено около 500-550 тысяч рублей вместе с билетами и трансферами из аэропорта в отели. Билеты из Москвы стоили 35 тысяч рублей на человека в обе стороны, покупали за полгода. Отдыхали там не в самый сезон, в сентябре. Погода, кстати, была идеальная, только один раз за две недели ночью был ливень.

Никаких незапланированных трат не было. Все действительно было включено. Некоторые развлечения стоили дополнительно, но мы ими не пользовались. Нам хватило того, что было бесплатно.

Я была в Турции в хороших отелях. Сервис там не хуже, но контингент не для меня. Приставучие турки и очень много невоспитанных русских туристов. Очень люблю Крым за природу, хотя сервиса там, конечно, нет. Но из-за красот природы вернусь туда с большей вероятностью, чем на Мальдивы — там все же достаточно однообразно.

На островах меня порадовали обслуживание, райская природа, невероятного цвета и чистоты вода в океане, подводный мир. Местная кухня и понравилась, и не понравилась одновременно. Люблю экзотические блюда. В основном на Мальдивах представлена индийская кухня.

Мы старались как можно больше времени проводить на океане, наблюдали в масках за подводным миром прямо у берега, на территории острова. Много ели и пили, фотографировали все и всех, встречали невероятные закаты, иногда плавали в бассейне. Ходили на шикарные СПА-процедуры, попробовали каякинг.

На двух островах сервис был идеальный, даже добавить нечего. Однажды забыли закрыть дверь, вернувшись, нашли записку о том, что дверь была не закрыта, напомнили про сейф.

Конечно, побывать на Мальдивах хоть раз в жизни стоит. Главный совет — за одну поездку сменить хотя бы один отель, чтобы было больше впечатлений. И две недели — самое оптимальное количество дней для отдыха там вдвоем.

Я не планирую еще раз возвращаться на Мальдивы. Если только в преклонном возрасте, когда побываю везде, где хочу. Слишком много еще мест в мире, которые я хочу посетить. К тому же я за более подвижный отдых, чтобы можно было кататься в разные места и исследовать местный быт. Поездка на Мальдивы, на мой взгляд, идеальна для свадебных путешествий, или когда есть желание просто уединиться и отдохнуть от всего мира в райских пейзажах. Такого сочетания природы и климата, пожалуй, правда нигде больше не найти — 29-30 градусов тепла круглый год и нетронутая природа с белоснежным песком и прозрачным океаном.

Мы оформляли поездку через частного турагента. Она старалась найти нам максимально выгодную цену. На Мальдивах я была один раз. На двоих мы потратили 500 тысяч рублей за десять дней в пятизвездочном отеле Riu palace Maldives.

Незапланированных трат не было, в отеле было все включено. На Мальдивах безумно чистые отели — номера, пляжи, общественные места. Развлечений не так много, так как это более релаксовое место, где можно наслаждаться природой. Контингент тоже очень спокойный. Еда хорошая, но не вау. Мы были во время пандемии, и у многих отелей в это время были проблемы с транспортировкой. Цены везде высокие на экскурсии и развлечения, обслуживание хорошее, если в отеле не будет полной загруженности.

Очень понравилась природа, особенно океан. Самые лучшие и чистые пляжи с голубой водой. Отель хороший, красивый. Из развлечений была живая музыка и диджей (на закате и ночью).

Мы очень много плавали. Как-то я плыла 30 минут до маленького островка, было тяжко, но я была собой очень горда и получила классные ощущения от того, что я там была одна. Наш друг получил там сертификат дайвера, теперь может погружаться сам. После ужина сидели в баре, слушали музыку и общались.

Обслуживание действительно было хорошим, но у нас украли 100 евро (9800 рублей). Советуем проверять и контролировать своих сотрудников.

Нужно знать, что солнце там сумасшедшее, можно даже не загорать, все равно сгорите. Так что нужно подготовить кожу к такому солнцу заранее.

Я планирую посетить острова еще раз. Я влюбилась в это место и теперь не знаю, как ездить в другие. Самая чистая вода, красивые пейзажи, можно уйти в релакс. Но также, при желании, устроить тусовку, а наутро проснуться и чувствовать себя прекрасно. Именно в этом месте удалось хорошо перезагрузиться и избавиться от плохих мыслей.