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Почему эстонцы гордятся своими болотами 

Мира Маркина 7 часов назад
Почему эстонцы гордятся своими болотами
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что Эстония является самой маленькой страной на побережье Балтии, она хранит в себе множество загадок и тайн, которые пленят тысячи туристов по всему миру.
В частности известно, что эстонцы по-настоящему гордятся своими болотами. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Болота в Эстонии занимают почти четверть всего государства. И если один народ этот факт наверняка поверг бы в уныние, то эстонцы, напротив, испытывают гордость за свою природу и за то, чем она богата.
Страна болот "Соомаа" — туристический центр и второй по площади национальный парк Эстонии, созданный с целью защиты флоры и фауны торфяных болот. Приезжая сюда, туристы могут выбрать один из различных маршрутов, и максимально насладиться красотой здешней природы.
Извилистые замысловатые дорожки ведут в самые удаленные уголки местности. Но, что интересно, как бы далеко не забрался путешественник, он все равно сможет поймать Wi-Fi. В этом отношении эстонцы стараются не разочаровывать туристов.
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