«Лететь на Кубу как сыграть в рулетку»: туристы жалуются на махинации 

Россияне, прилетевшие на Кубу, жалуются, что им делают ложнопложительные тесты на COVID-19 и отправляют в обсерватор. На Кубу люди прилета с отрицательными тестами на коронавирус, а на месте оказывается, что они больны. Такая же ситуация происходит даже в том случае, если человек уже переболел. "Рамблер" рассказывает, что говорят люди, которых по приезде на Кубу сажают в обсерваторы для больных COVID.

Какие правила на Кубе

Перед тем, как прилететь на Кубу, турист должен сдать тест на коронавирус в России не позднее, чем за два дня до вылета. По прибытии в аэропорт он сдает еще один ПЦР-тест. Если он оказывается положительным и у человека нет симптомов, туриста везут в обсерватории, где через пять дней делают еще один тест. Если есть симптомы, человека везут в больницу. Всех контактных отправляют в отель и не выпускают до тех пор, пока не придет результат повторного теста.

Что говорят туристы

Многие россияне, прилетевшие на Кубу, жалуются, что не имеют никаких симптомов или вовсе переболели коронавирусом, при этом кубинские ПЦР-тесты оказались положительными.

Так, подобная ситуация была еще в ноябре 2020 года. Когда на Кубу прилетел самолет с российскими туристами, у 11 человек был выявлен положительный тест на коронавирус. Об этом сообщали "Вести". Одна из женщин с того рейса призналась, что вместе с мужем сдавала тест на коронавирус в Москве, и он был отрицательным.

"Мой муж врач в известной больнице Москвы. Мы были здоровы, я тоже сдавала тест на коронавирус — результат отрицательный. "

Один из туристов по имени Дмитрий записал целое видео, в котором рассказал, что вместе со своей семьей на Кубе он попал в изоляцию. Он пояснил, что по прилету его сыну пришел положительный тест на COVID, при этом Дмитрий отметил, что он вместе со своей семьей переболел три месяца назад. В комментариях под его видео отметились туристы, которые тоже летали на Кубу и оказались в такой ситуации.

"Сейчас лететь на Кубу как сыграть в рулетку", "В изоляцию забирают целые семьи с маленькими детьми, им вообще все равно верный тест или нет, на любой вопрос они отвечают что строго соблюдают свой протокол", " Уж больно подозрительно было что с каждого самолета по 12-18 человек снимали якобы ковидных", "Такое впечатление что специально это делают чтобы обворовывать людей"

Подобные ситуации происходят у многих туристов. Анна Воскресенская поделилась своим опытом в Facebook. Она полетела на Кубу вместе с мужем. Они оба уже переболели коронавирусом, поэтому положительный тест у супруга стал сюрпризом для них.

"Все это — махинация, что количество"заключенных" одинаковое, тк выполняется план, что ни у кого нет симптомов и все здоровы"

Туристы предполагают, что такая ситуация происходит из-за ухудшениями экономической ситуации на Кубе. С помощью страховых компаний кубинцы получают деньги за счет фальшивых тестов на коронавирус.