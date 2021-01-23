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Загадка Кататумбо: место, где безостановочно бьют молнии 

Мария Грибова 6 часов назад
Загадка Кататумбо: место, где безостановочно бьют молнии
Фото: depositphotos.com
Это удивительное и пугающее место находится в Венесуэле. Там практически безостановочно небо прорезают молнии. «Рамблер» расскажет об этом необычном природном феномене подробнее.
Его можно наблюдать на северо-западе страны в районе впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо. Самый опасный период приходится с мая по октябрь, а самый спокойный — с января по февраль.
На протяжении нескольких лет ученые собирали статистику. Им удалось выяснить, что в этом месте молнии в среднем от 140 до 160 дней в году, 10 часов в сутки и до 280 раз в час. Пик активности приходится на время с семи вечера и до четырех утра.
А в 2016 году ученые из Американского метеорологического общества опубликовали доклад на основе спутниковой съемки и многих других научных инструментов. Выяснилось, что молнии в районе реки Кататумбо наблюдаются 297 дней в году. Именно поэтому NASA объявил этот район мировой столицей молний.
Профессор метеорологии Университета Сан-Паулу Ракель Альбрехт уверен, что это явление связано с топографическими особенностями региона. Дело в том, что озеро Маракайбо находится в долине к северу от Анд и соединяется с Венесуэльским заливом. Образованный этим вихрь вращается против часовой стрелки, создавая грозы. Также значение имеет метан, выделяющийся из окрестных болот. И в качестве подтверждения этой теории, в 2010 году в январе была засуха, болота пересохли и молнии не наблюдались на протяжении трех месяцев.
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Комментарии 1
Заграница , NASA
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