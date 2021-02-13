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Не Грузия, а Сакартвело: страны, которые решили сменить название 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Не Грузия, а Сакартвело: страны, которые решили сменить название
Фото: depositphotos.com
Желание восстановить историческую справедливость — как правило, именно это причина, по которой страны меняют свое название. Особенно много таких случаев было во второй половине XX века, когда государства обретали независимость после колониального прошлого. Например, Цейлон стал Шри-Ланкой, Южная Родезия — Зимбабве, Французский Судан — Мали. Периодически смены названий происходят и сейчас. "Рамблер" рассказывает про страны, которые захотели, чтобы во всем мире их звали иначе.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии уже несколько лет идет активная дискуссия о переименовании страны в Аотеароа (Aotearoa). Так она называется на языке коренных народов маори. В переводе Аотеароа означает "Земля длинного белого облака". В начале 2019 года петицию с просьбой вернуть стране историческое название подписали тысячи новозеландцев. Однако вопрос до сих пор находится только на стадии обсуждения.

Грузия

В России и некоторых других странах бывшую республику СССР называют Грузией, во всем мире — Джорджия или Георгия, а в самой Грузии — Сакартвело, что переводится как "Земля картвелов". Кампанию за переименование государства Министерство иностранных дел Грузии начало много лет назад, еще в начале 2000-х. Однако добиться реакции других стран удалось только сейчас. 11 января этого года появились новости, что Литва в официальных документах будет использовать название Sakartvelas (Сакартвело) вместо Gruzija (Грузия).

Македония

Этот случай один из немногих, когда страна сменила название не по своему желанию. В 2019 году Македония была переименована в Северную Македонию. Хотя изменения некардинальные, это было причиной 30 летнего конфликта с Грецией. Грекам не нравилось, что государство называется также, как их северная провинция Македония. В итоге, стране пришлось пойти на компромисс и переименоваться, чтобы вступить в НАТО и ЕС.
Видео дня. Что скрывается под песками Сахары
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Заграница , ЕС , НАТО
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