Когда откроют границы: мнения экспертов 

Одним из главных насущных вопросов 2021 года стало открытие границ России с другими странами. С некоторыми государствами авиасообщение восстановлено, но летать туда можно только по особым случаям и сидеть на карантине. Многие ждут возобновления туризма, так как в 2020 году можно было поехать только в путешествие по России. "Рамблер" собрал мнения экспертов о том, когда полностью откроют границы.

Врач и телеведущий Александр Мясников не имеет завышенных надежд и утверждает, что в 2021 году границы со многими странами все еще будут закрыты. Он посетовал на то, что многие страны открыты для туристов, но необходимо сидеть на карантин две недели после прилета. Он также заявил, что следующий пик коронавируса придется на лето 2021 года, поэтому мировые курорты останутся закрытыми.

«Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос? Это не называется открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение»

Основатель компании по приключенческому туризму Adventurity Александр Ким предположил, что привычные путешествия будут доступны людям только после вакцинации и достижения массового иммунитета. Он сослался на прогнозы ВОЗ, согласно которым в Европе и развитых странах массовый иммунитет появится летом, а остальные государства пройдут вакцинацию к концу 2021 года.

«Таким образом, на полное открытие границ для путешествий раньше этого срока рассчитывать не приходится»

В ведомствах других стран также делают прогнозы об открытии границ в новом году. Так, глава Минздрава Австралии заявил, что страна не будет полностью открывать границы даже после вакцинации. Он отметил, что считает, что страны должны сохранить ограничения до конца 2021 года.

Туроператоры из других стран уже обозначили сроки, в которые готовы начать принимать россиян. Так, в Болгарии еще в 2020 году завяли о том, что им не хватает туристов из России. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна готова принимать путешественников уже весной, если этого позволит эпидемиологическая ситуация.

Эксперты также оценили внедрения паспортов вакцинации. Они уверены, что авиасообщение со многими странами откроется для людей, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил Член Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.