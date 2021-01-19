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Туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян 

Lenta.ru 37 минут назад
Туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян
Фото: Globallookpress.com
Россиянка, временно проживающая в Турции, назвала главные ошибки, которых следует избегать соотечественникам, мечтающим о переезде в страну. Соответствующей информацией она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по словам автора поста, желающим сменить место жительства следует приезжать в Турцию на собственном автомобиле — машина откроет возможность регулярных мини-путешествий и вылазок на природу, благодаря которым иностранец сможет в полной мере познакомиться со страной.
Еще одна рекомендация, которой поделилась блогерша, касается оплаты коммунальных платежей — она подчеркнула, что при заселении в турецкую квартиру стоит обратить внимание на установленные в ней электроприборы, так как их новизна напрямую влияет на расход электроэнергии.

«Первый раз мы заселились в квартиру, в которой была старая бытовая техника. Сейчас у нас все приборы класса А+ и А++, а средний счет за электричество на 200 лир меньше, чем в предыдущей квартире. Экономия практически 25 тысяч рублей в год!»

— поделилась россиянка.
Наконец, автор материала порекомендовала соотечественникам не снимать жилье на гириш-кате, или нулевом, полуподвальном этаже жилого дома.

«Да, стоить оно будет значительно дешевле, но зимой вам придется бороться с плесенью»,

— заявила она, подчеркнув, что в таком случае лучше переплатить, но «жить без проблем».
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