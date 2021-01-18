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10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть 

Стелла Шмель 28 минут назад
Сложно представить, но даже в наше время существуют места на планете, куда нельзя попасть постороннему человеку. На это есть множество причин — какие-то локации являются секретными военными базами, места, связанные со сверхъестественной активностью, которую пока никак не может объяснить наука, и многое другое.
За незаконное проникновение на запретную территорию грозить может как штраф, так и реальное уголовное наказание. Конечно, если любопытный турист сможет унести ноги.
Ранее "Рамблер" писал про 10 мест на планете, которые существуют вопреки законам природы.
Заграница , Видео
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