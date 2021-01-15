Власти Сейшельских островов с 15 января открывают въезд для иностранных туристов при условии прохождения вакцинации. Об этом сообщает Seychelles News Agency.

Как объявил министр туризма Сильвестр Радегонде, для посещения островов туристам необходимо принять две дозы вакцины от COVID-19 и предъявить документы, которые это подтвердят. Также необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

"Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей. В первую очередь, для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диг, Праслине, а также на Маэ", — сказал Радегонде.

К марту руководство Сейшел планирует привить около 70%, что должно обеспечить формирование коллективного иммунитета. Если план осуществят, туристам будет нужно предъявить лишь отрицательный тест на COVID-19.