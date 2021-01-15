Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶

Сейшелы открываются для привитых от коронавируса туристов 

Даня Виттиг 1 час назад
Власти Сейшельских островов с 15 января открывают въезд для иностранных туристов при условии прохождения вакцинации. Об этом сообщает Seychelles News Agency.
Как объявил министр туризма Сильвестр Радегонде, для посещения островов туристам необходимо принять две дозы вакцины от COVID-19 и предъявить документы, которые это подтвердят. Также необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

"Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей. В первую очередь, для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диг, Праслине, а также на Маэ", — сказал Радегонде.

К марту руководство Сейшел планирует привить около 70%, что должно обеспечить формирование коллективного иммунитета. Если план осуществят, туристам будет нужно предъявить лишь отрицательный тест на COVID-19.
По оценке Роспотребнадзора, Сейшелы являются одной из самых безопасных страх с точки зрения распространения вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли будет в России привиться американской вакциной.
Комментарии 2
Заграница , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение