Вакцинированных россиян могут не пускать в страны Европы 

Некоторые страны могут не признать российские вакцины против COVID-19 и сертификаты о вакцинации по политическим мотивам.
Об этом проинформировал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) А. Осауленко в интервью РИА «Новости».
«Сертификат о вакцинации российским препаратом могут признать недостаточным для въезда туристов в ряд стран. К сожалению, здесь замешана не столько научная или медицинская составляющая, сколько политическая»,
— отметил Осауленко.
Вице-президент РСТ сообщил, что россиянам не понадобится сертификат о вакцинации для поездок внутри страны, добавив, что внутренний туризм в России безопасен.