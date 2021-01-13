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Вакцинированных россиян могут не пускать в страны Европы 

runews24.ru 3 часа назад
Вакцинированных россиян могут не пускать в страны Европы
Фото: Runews24.ru
Некоторые страны могут не признать российские вакцины против COVID-19 и сертификаты о вакцинации по политическим мотивам.
Об этом проинформировал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) А. Осауленко в интервью РИА «Новости».

«Сертификат о вакцинации российским препаратом могут признать недостаточным для въезда туристов в ряд стран. К сожалению, здесь замешана не столько научная или медицинская составляющая, сколько политическая»,

— отметил Осауленко.
Вице-президент РСТ сообщил, что россиянам не понадобится сертификат о вакцинации для поездок внутри страны, добавив, что внутренний туризм в России безопасен.
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