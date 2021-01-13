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Россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским
Фото: Саша Коновалова / Яндекс.Дзен
Россиянка, временно переехавшая в Турцию на зимовку, раскрыла правду о жизни в стране и рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам девушки, мнение о том, что турки не любят приезжих из России, не соответствует действительности.

«Вы посмотрите: в Турции даже меню, указатели, памятки часто дублируют на нашем языке. Елки на Новый год повсюду наряжают, а ведь они этот праздник не отмечают»,

— подчеркнула автор поста.
Блогерша в то же время уточнила, что негативно относиться жители Турции могут к «конкретным русским» — к примеру, к женщинам, разбивающим семьи, излишне шумным соседям или же хитрым гидам, отбирающим работу у местных.
Кроме того, россиянка указала, что ошибочными также являются представления о том, что в республике не бывает снегопадов, турки якобы нетерпимо относятся к представителям других религий, местные мужчины практикуют многоженство, а все женщины поголовно носят хиджаб и не имеют никаких прав.
Автор блога подчеркнула, что Турция за последние 15 лет «сделала большой экономический рывок» и ее нельзя назвать бедной. Вдобавок в республике зафиксирован низкий уровень преступности — страна является безопасной для туристов, а также располагает самыми разными вариантами отдыха.
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