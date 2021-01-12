Эксперты рассказали, когда откроются курорты Египта

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Приезд делегации запланирован на 20-25 января. Данные о готовящемся визите российских специалистов в Хургаду дают надежду на скорое восстановление авиасообщения между странами.

Как только соответствующее решение будет принято, начнется процесс запуска рейсов в Египет и работа над новыми туристическими программами. На это уйдет менее месяца.

Майя Ломидзе добавила, что все будет зависеть от итогов встречи россиян с египетскими партнерами.