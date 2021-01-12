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Эксперты рассказали, когда курорты Египта откроются для россиян 

runews24.ru 6 часов назад
Эксперты рассказали, когда откроются курорты Египта
Фото: Runews24.ru
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что эксперты по авиационной безопасности из РФ готовятся провести очередную проверку аэропорта Хургады.
Приезд делегации запланирован на 20-25 января. Данные о готовящемся визите российских специалистов в Хургаду дают надежду на скорое восстановление авиасообщения между странами.
Как только соответствующее решение будет принято, начнется процесс запуска рейсов в Египет и работа над новыми туристическими программами. На это уйдет менее месяца.
Майя Ломидзе добавила, что все будет зависеть от итогов встречи россиян с египетскими партнерами.
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Заграница , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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