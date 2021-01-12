Эксперты рассказали, когда откроются курорты Египта

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что эксперты по авиационной безопасности из РФ готовятся провести очередную проверку аэропорта Хургады.
Приезд делегации запланирован на 20-25 января. Данные о готовящемся визите российских специалистов в Хургаду дают надежду на скорое восстановление авиасообщения между странами.
Как только соответствующее решение будет принято, начнется процесс запуска рейсов в Египет и работа над новыми туристическими программами. На это уйдет менее месяца.
Майя Ломидзе добавила, что все будет зависеть от итогов встречи россиян с египетскими партнерами.