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Британские специалисты спрогнозировали переворот в туристической сфере в 2021 году 

Vse42.ru 12 часов назад
Британские специалисты спрогнозировали переворот в туристической сфере
Фото: Vse42.ru
Эксперты в области туризма из Великобритании рассказали, что в текущем году сферу затронут изменения, которые не только запустят "волну" акций для путешественников, но и скорректируют предоставление многих услуг.
Корректировки в туризм внес коронавирус. Специалисты уверены, что это отразится на сфере, но выделили из ситуации ряд положительных моментов. Например, они считают, что теперь, в 2021 году, путешественников "завалят" выгодными предложениями и акциями.
Кроме того, во многих гостиницах, как предполагают эксперты, могут появиться бесконтактные ресепшены. Это позволит избавиться от длинных очередей и обезопасит их на фоне распространения COVID-19.
В номер можно будет попасть с помощью смартфона, а шведские столы заменят на доставку еды и индивидуальных заказов из ресторанов (la carte) в номер.
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