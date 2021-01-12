Британские специалисты спрогнозировали переворот в туристической сфере

Эксперты в области туризма из Великобритании рассказали, что в текущем году сферу затронут изменения, которые не только запустят "волну" акций для путешественников, но и скорректируют предоставление многих услуг.

Корректировки в туризм внес коронавирус. Специалисты уверены, что это отразится на сфере, но выделили из ситуации ряд положительных моментов. Например, они считают, что теперь, в 2021 году, путешественников "завалят" выгодными предложениями и акциями.

Кроме того, во многих гостиницах, как предполагают эксперты, могут появиться бесконтактные ресепшены. Это позволит избавиться от длинных очередей и обезопасит их на фоне распространения COVID-19.

В номер можно будет попасть с помощью смартфона, а шведские столы заменят на доставку еды и индивидуальных заказов из ресторанов (la carte) в номер.