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Россияне поставили абсолютный рекорд по туризму на Мальдивы 

Lenta.ru и ещё 1 13 часов назад
Россияне поставили абсолютный рекорд по туризму на Мальдивы
Фото: Depositphotos
Российские туристы поставили абсолютный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова, ранее признанные наиболее популярным курортом среди богатых путешественников. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Согласно данным иммиграционной службы, в декабре число приезжих из России в республике превысило показатели аналогичного периода 2019 года почти на 70 процентов (15,3 тысячи прибытий), что стало рекордом за всю историю отечественного туризма на Мальдивах.
Предполагается, что причины такого явления напрямую связаны с острым дефицитом зимних пляжных направлений на фоне пандемии. «На Мальдивах сконцентрировался огромный платежеспособный спрос премиального сегмента российской туристической аудитории, к тому же усиленный новогодними праздниками», — указано в тексте.
В целом же по итогам минувшего года число россиян, отдохнувших на островах, сократилось на 26,4 процента и составило 61,4 тысячи человек. При этом российские путешественники теперь стабильно занимают второе место по доле в иностранном турпотоке на Мальдивах (первое — Индия, третье — Великобритания) — ранее они находились на пятом месте.
30 ноября прошлого года сообщалось, что россияне раскупили почти все новогодние туры на Мальдивы и стали лидерами по числу отдыхающих на островах в 2020 году. Туроператоры тогда уточняли, что поездка в четырехзвездочную гостиницу на 13 ночей (с 29 декабря по 12 января) с перелетом обошлась примерно в 226 тысяч рублей с человека.
В 2019 году консалтинговые компании Knight Frank и WingX причислили Мальдивские острова к самым популярным курортам среди богачей. В список также вошли Багамские острова, Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Филиппины.
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