Места, куда людям не попасть ни за какие деньги 

На Земле есть места, куда не попасть даже самым богатым людям плане. А все потому, что одних туда не пустят, а другие и вовсе не захотят посещать это место. «Рамблер» расскажет об этих уголках мира подробнее.

Остров Грюинард

В 1942 году британское правительство купило этот шотландский остров Груйнард для того, чтобы испытывать на нем биологическое оружие, в том числе для испытания сибирской язвы. Именно она загрязнила территорию, став причиной смертей в 95% случаев. Остров не будет пригоден для жизни еще в течение нескольких сотен лет.

Остров Кеймада-Гранди

Остров расположен в 35 километрах от побережья Бразилии. Однако никто не рискует туда приезжать, поскольку место просто кишит ядовитыми змеями. На площадь 0,43 квадратного километра тут находиться примерно 4000 змей. По этой причине бразильские власти наложили запрет на посещение острова Кеймада-Гранди.

Северный Сетинельский остров

Северный Сентинельский остров является одним из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Он является родиной опасных аборигенов сентинельцев, которые избегают любого контакта с цивилизацией и яростно сопротивляться любому вторжению. По мнению ученых, они провели 60 000 лет в изоляции от остальной человеческой цивилизации.

Межгорье, Башкортостан

Этот город в Башкортостане имеет статус закрытого административно-территориального образования. Въезд случайным путникам запрещен. Чтобы попасть в Межгорье легально, нужно заранее написать заявление в отдел по соблюдению режима местной администрации. Ходят слухи, что в этом месте идет строительство подземного города.