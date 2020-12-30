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Российские туристы застряли в Индонезии под присмотром военных 

News.ru 5 часов назад
Российские туристы застряли в Индонезии
Фото: Depositphotos
Некоторые россияне, которые отправились отдыхать на Бали через столицу Индонезии, застряли в Джакарте. Причиной стал внезапно введённый из-за пандемии коронавируса карантин.
О трудностях туристов поведала блогер Надин Серовски, которая планировала встретить Новый год на острове с семьёй. Она рассказала, что их поместили в отель, который «малопригоден для жизни и полностью окружён военными».

Стоит нам сделать только шаг вправо или шаг влево — за нами выбегают военные. Не дают уехать и кричат о пятидневном карантине,

— цитирует Серовски Lenta.ru.
Девушка назвала ситуацию абсурдной.
Лишь некоторое время спустя семейству удалось переселиться в гостиницу с лучшими условиями. Однако с них не сняли обязательство соблюдать изоляцию в течение пяти дней. При этом авиабилеты до Бали уже просрочены.
Ранее власти Индонезии неожиданно для туристов ужесточили правила въезда и ввели обязательный пятидневный карантин для всех прибывающих в страну. С 1 по 14 января въезд для иностранцев и вовсе будет ограничен. Запрет является ответом на новый тип COVID-19, который первоначально появился в Великобритании, а теперь распространяется в различных странах мира. Как писал NEWS.ru, новые правила распространятся на всех, кроме высокопоставленных чиновников.
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Заграница , Lenta.ru
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