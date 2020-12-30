Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19 

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Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом, в режиме локдауна окажутся еще несколько миллионов человек, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок

"Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений",

— сказал он, выступая в среду в парламенте.

В настоящее время самые жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии , с 31 декабря локдаун будет введен на 75% Англии, включая Северо-Восток, Большой Манчестер , Мидлендс и Юго-Запад региона. В оставшихся регионах уровень угрозы распространения COVID-19 также будет повышен на одну ступень, заявил министр.

В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.