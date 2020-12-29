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Турчанка объяснила отсутствие интереса у местных женщин к русским мужчинам 

Lenta.ru 7 часов назад
Турчанка объяснила отсутствие интереса у местных женщин к русским мужчинам
Фото: Unsplash
Российский турист выяснил у жительницы Турции причины отсутствия интереса у местных женщин к русским мужчинам. Ее ответом он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по ее словам, в связи с тем, что в республике мужчин больше, чем женщин, и им приходится конкурировать за внимание противоположного пола, турчанки привыкли видеть ухоженных и заинтересованных мужчин, которые всегда выглядят опрятно, чисто и аккуратно.

«У нас многие мужчины как рассуждают? Не нравится — иди гуляй. Если ты не бухаешь и более-менее обеспечен, то практически гарантированно для тебя найдется женщина. Даже если ты запущен по самое не хочу», — отметил блогер.

Более того, женщина объяснила, что большинство родителей в Турции неохотно соглашаются на браки, если муж не является мусульманином — там принято выходить замуж за единоверцев, соплеменников и людей схожего сословия. Так, теоретически турчанка может выйти замуж за россиянина, если он — представитель национальности, исповедующей ислам.

«Те же мужчины, которые даже при сложившемся в России дефиците женихов, не нашли себе невест на родине среди непривередливых россиянок, в Турции точно не будут котироваться среди переборчивых и требовательных турчанок», — заключил автор поста.

9 декабря сообщалось, что россиянка, вышедшая замуж за турка и прожившая с ним в браке десять лет, поделилась опытом и подробностями жизни в другой стране. В частности, блогерша рассказала о необычной новогодней традиции в Турции — там принято дарить на праздники качественную и недорогую одежду. Но дело в том, что зачастую родственники и друзья дарят то, что уже есть, или не угадывают с размером и фасоном вещи.
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