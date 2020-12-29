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Израиль вводит ковидные паспорта для туристов 

TourDom 29 минут назад
Израиль вводит ковидные паспорта для туристов
Фото: Tourdom.ru
С 17 января 2021 года Минздрав Израиля начнет выдавать своим гражданам так называемые зеленые паспорта. Новый вид электронных документов будет подтверждать, что его обладатель прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили порталу TourDom.ru в Министерстве туризма страны.
По сути «зеленый паспорт» представляет собой мобильное приложение, которое можно активировать на седьмой день после прививки от COVID-19. Электронный документ дает право израильтянам путешествовать без лишних ограничений. В частности, это фактически разрешение на вылеты за границу и освобождение от карантина после возвращения из иностранных государств с высоким уровнем заболеваемости.

«Речь идет о пропуске в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунных паспортов. Не исключено, что именно это решение позволит вернуть международный туризм в прежнее русло»,

— прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ.
Отметим, что представители российского Минздрава неоднократно выступали с инициативой введения и в РФ ковидных паспортов. На прошлой неделе идею одобрил и Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. По его словам, это «совершенно правильная вещь», которую необходимо реализовывать с началом тотальной вакцинации от коронавируса.
Впрочем, риторика Александра Гинцбурга пришлась по душе не всем россиянам. Под материалом о ковидных паспортах на портале TourDom.ru разгорелась настоящая дискуссия о целесообразности такой меры. Пользователи оставили порядка 30 комментариев, и большинство из них не одобряют саму идею с выдачей подобных документов.
Часть читателей считают это попыткой искусственного разделения общества в период пандемии. Некоторые иронично вспоминают о домашних животных, у которых также есть паспорта с прививками, и проводят прямые аналогии. Впрочем, есть и те, кто поддерживает вакцинацию и ставит в пример собственный опыт:

«Сам привился, чувствую себя превосходно. Жду второй части, чтобы вообще не париться. Путешествую очень активно, так что вероятность заболеть за границей нужно свести к нулю. Прививки должны быть массовыми и принудительными, как постройка оборонительных укреплений в 1941 году!»

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Комментарии
Заграница , Александр Гинцбург , Минздрав РФ
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