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Достопримечательности, которые разочаровали русских 

Мария Грибова 1 час назад
Было ли у вас такое, что, посетив достопримечательность, остались от нее не в восторге? «Рамблер» расскажет о знаменитых монументах, которые разочаровали российских туристов.

Эйфелева башня

Париж считается городом любви. И поездку в это место нельзя представить без посещения Эйфелевой башни. Вот, что рассказал в Сети один из тех, кому удалось посетить эту достопримечательность:

«Всю свою жизнь думал, что Эйфелева башня — это что-то с чем-то, увижу лично — испытаю культурный шок, однако не случилось. В фильмах казалась гораздо выше, а так, обычная, ржавая башня».

Статуя Свободы

Эту достопримечательность и символ США ежегодно посещают более четырех миллионов туристов. И, чтобы разглядеть этот монумент поближе, приходится добираться на пароме. Россиянка дважды была на экскурсии, и вот, что она об этом рассказал в Сети:

«Помню, когда мне было семь лет, мы ездили на Мамаев курган в Волгограде, и там я стояла у подножия монумента "Родина мать зовет". Этот монумент потряс меня в тысячу раз больше, чем статуя Свободы».

Стоунхендж

Каменное мегалитическое сооружение находится в графстве Уилтшир, Англия. В 1986 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако далеко не все туристы остались в восторге от этой достопримечательности:

«Моросил дождь, но не беда, прогулялись, дошли и увидели мрачные унылые камни, к которым, кстати, не подпускают, только на расстоянии можно их лицезреть. И чего меня так к ним тянуло?»,

— рассказала в Сети россиянка, которая была там в 2018 году.
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Заграница , Видео , ЮНЕСКО
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