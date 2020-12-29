Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой

Российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии и сравнил его с Анапой. Своим опытом путешественник поделился с порталом «Тонкости туризма», его рассказ опубликован на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по словам Дмитрия, он бывал в Танзании еще до того, как она стала популярным направлением среди россиян. При этом, когда турист прилетел на Занзибар в декабре, он его узнал.

«Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж "Высокий берег" в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но кажется туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали»,

— рассказал отдыхающий о своих ощущениях.

Помимо этого, Дмитрий дал советы тем туристам, которые собираются полететь на остров в первый раз. Так, например, он порекомендовал посетить «Пещеру желаний», а также местный рыбный рынок.

«С самого утра туда съезжаются местные жители, чтобы закупить рыбу для своих магазинчиков и ресторанов или просто на обед для семьи. Рыбаки привозят туда улов, а после устраивается аукцион. Никаких упаковок нет, стейки тунца просто нанизывают на веревки, как ожерелье»,

— описал он.

Вдобавок путешественник предостерег тех, кто собирается отправиться на снорклинг с экскурсией на остров Мнемба.

«В открытом океане наш корабль кидало во все стороны, водой окатывало с ног до головы, а корабль трещал. Техника безопасности хромает, жилеты только на половине пассажиров. После каждой волны я думал, что мы перевернемся»,

— отметил Дмитрий и добавил, что в океан лучше заходить только в спокойную погоду, а также иметь при себе герметичный пакет для вещей.