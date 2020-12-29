Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой и предостерег туристов 

Lenta.ru 2 часа назад
Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой
Фото: Globallookpress.com
Российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии и сравнил его с Анапой. Своим опытом путешественник поделился с порталом «Тонкости туризма», его рассказ опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам Дмитрия, он бывал в Танзании еще до того, как она стала популярным направлением среди россиян. При этом, когда турист прилетел на Занзибар в декабре, он его узнал.

«Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж "Высокий берег" в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но кажется туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали»,

— рассказал отдыхающий о своих ощущениях.
Помимо этого, Дмитрий дал советы тем туристам, которые собираются полететь на остров в первый раз. Так, например, он порекомендовал посетить «Пещеру желаний», а также местный рыбный рынок.

«С самого утра туда съезжаются местные жители, чтобы закупить рыбу для своих магазинчиков и ресторанов или просто на обед для семьи. Рыбаки привозят туда улов, а после устраивается аукцион. Никаких упаковок нет, стейки тунца просто нанизывают на веревки, как ожерелье»,

— описал он.
Вдобавок путешественник предостерег тех, кто собирается отправиться на снорклинг с экскурсией на остров Мнемба.

«В открытом океане наш корабль кидало во все стороны, водой окатывало с ног до головы, а корабль трещал. Техника безопасности хромает, жилеты только на половине пассажиров. После каждой волны я думал, что мы перевернемся»,

— отметил Дмитрий и добавил, что в океан лучше заходить только в спокойную погоду, а также иметь при себе герметичный пакет для вещей.
Ранее в декабре россиянка, побывавшая на Занзибаре, раскрыла реальную заболеваемостью малярией на острове. Как отметила путешественница, после того, как в СМИ появилась информация о случаях заражения россиян и двух смертях от малярии, иностранцы, отдыхающие на тропическом курорте, начали переживать и постоянно брызгаться репеллентами.
Видео дня. 7 советов для тех, кто путешествует поездами
Последние новости
Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров Обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджеру Карине Цуркан вынесли приговор Обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджеру Карине Цуркан вынесли приговор В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение