Турецкие сувениры, которые ни в коем случае нельзя покупать 

Когда мы отправляемся в путешествие, то всегда закупаемся сувенирами для близких и коллег. Но далеко не все подарки стоят того. "Рамблер" собрал подборку из самых некачественный турецких сувенирах.

Сладости в коробках

Сладости в красивых сувенирных коробках плохи тем, что покупают их редко. Поэтому вы можете приобрести дубовый рахат-лукум и размякшую пахлаву вместо ожидаемых деликатесов. Гораздо выгоднее купить сладости в супермаркете, где текучка продаж заставляет товар постоянно обновляться.

Серебро

Во-первых, стоит сразу определить, что дешевое серебро — это, скорее всего, поддельное серебро. Во-вторых, настоящее серебро в России стоит дешевле. В Турции можно приобрести красивую бижутерию в восточном стиле, однако прослужит она не долго.

Футболки

Если вы слышали про качество турецких тканей, то, конечно, соблазнитесь купить дешевую футболку. Однако в Турции, как и в других странах, цена на вещь растет в зависимости от качества исходного материала. Да, в среднем вещь будет стоить дешевле, чем в России, но не намного. Очевидно, что футболка за 2 евро растянется после двух стирок, как и футболка за 300 рублей.

Оливки на развес

В Турции полно вкуснейших оливок, разнообразных местных намазок и прочих блюд, которыми захочется поделиться с близкими. Но лучше выведать у турок рецепты, чем везти еду с собой. Она просто-напросто испортится.

Наборы специй

Красивые специи, которые заманчиво упакованы в сувенирных лавках также покупать не стоит. Без пояснения будет трудно разобраться что и куда класть. А еще очень часто они теряют свои вкусовые ценности из-за продолжительного лежания на прилавке.