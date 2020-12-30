Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Жесткое обучение: чему учат в школе китайских стюардесс 

Даня Виттиг 7 часов назад
Жесткое обучение: чему учат в школе китайских стюардесс
Фото: depositphotos.com
Подготовка бортпроводниц в Азии значительно отличается от обучения, которое регламентировано по всему миру. Так как девушки отвечают прежде всего за безопасность, им приходится проходить настоящую боевую подготовку. "Рамблер" выяснил, чему учат в школе бортпроводниц Китая.

Кастинг

Кастинг будущих студенток проходил под руководством модельного агентства. Девушка должна быть «элегантной, стройной, иметь мягкий и приятный голос". У кандидатки не должно быть татуировок и видимых шрамов.
На кастинге девушек просили пройтись и примерить форму. Высокие требования к внешности бъясняются тем, что работа на борту считается престижной и высокооплачиваемой.

Обучение

Все начинается с походки. Девушкам дают зажать бамбуковые палочки меж зубов и заставляют ходить по залу с улыбкой и ровной спиной. Китайская стюардесса должна при любых обстоятельствах сохранять лицо. Каждый жест, каждое движение доводится до автоматизма.
Другие задания подразумевают удерживание бутылки с минеральной водой на голове и удерживаем между коленями листа бумаги. Девушки должны научиться стоять по струнке. К слову, парни обучаются по такой же схеме.

Оборона

Так как девушки отвечают за безопасность, будущих стюардесс учат драться, противостоять преступнику крупнее и противодействовать холодному оружию. Тренировки по обезвреживанию нарушителей проводятся и в реальных условиях тесного салона воздушного судна.
Обучать стюардесс боевым искусствам в Китае начали в 2013 году после серий нападений на бортпроводников. Девушек также помещают в нестандартные ситуации, чтобы они могли быстро ориентироваться в условиях ЧП.
Видео дня. Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Комментарии
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение