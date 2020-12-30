Жесткое обучение: чему учат в школе китайских стюардесс 

Подготовка бортпроводниц в Азии значительно отличается от обучения, которое регламентировано по всему миру. Так как девушки отвечают прежде всего за безопасность, им приходится проходить настоящую боевую подготовку. "Рамблер" выяснил, чему учат в школе бортпроводниц Китая.

Кастинг

Кастинг будущих студенток проходил под руководством модельного агентства. Девушка должна быть «элегантной, стройной, иметь мягкий и приятный голос". У кандидатки не должно быть татуировок и видимых шрамов.

На кастинге девушек просили пройтись и примерить форму. Высокие требования к внешности бъясняются тем, что работа на борту считается престижной и высокооплачиваемой.

Обучение

Все начинается с походки. Девушкам дают зажать бамбуковые палочки меж зубов и заставляют ходить по залу с улыбкой и ровной спиной. Китайская стюардесса должна при любых обстоятельствах сохранять лицо. Каждый жест, каждое движение доводится до автоматизма.

Другие задания подразумевают удерживание бутылки с минеральной водой на голове и удерживаем между коленями листа бумаги. Девушки должны научиться стоять по струнке. К слову, парни обучаются по такой же схеме.

Оборона

Так как девушки отвечают за безопасность, будущих стюардесс учат драться, противостоять преступнику крупнее и противодействовать холодному оружию. Тренировки по обезвреживанию нарушителей проводятся и в реальных условиях тесного салона воздушного судна.

Обучать стюардесс боевым искусствам в Китае начали в 2013 году после серий нападений на бортпроводников. Девушек также помещают в нестандартные ситуации, чтобы они могли быстро ориентироваться в условиях ЧП.