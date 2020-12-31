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Опасности туристических стран, о которых нужно знать заранее 

Даня Виттиг 4 часа назад
Опасности туристических стран, о которых нужно знать заранее
Фото: depositphotos.com
Планируя путешествие, мы не задумываемся о тех опасностях, которые могут поджидать нас в других странах. "Рамблер" собрал некоторые из них, чтобы вы были на чеку.

Жители морей и океанов

В море и океане живут разнообразные существа, которые могут привлекать своей красотой. А еще они могут быть безумно ядовитыми и представлять угрозу для жизни человека. Медуза, кораллы, морские ежи и яркие рыбки — все они могут нанести вам вред разной степени.
Поэтому позаботьтесь о себе и купите специальные ботинки, которые помогают безопасно ходить по дну (кстати, они делают комфортной ходьбу по гальке).

Течение

Наиболее опасный вид течения называется отбойным. В таком случае посреди моря возникает условная река, которая может затащить человека на глубину. Так как отбойные течения формируются у берега, даже стоя в воде по пояс, вас может унести в море.
Отбойные течения довольно коротки и не тянут на дно, поэтому вам придется поддаться течению, а потом отплыть в сторону. И только потом вернуться к берегу. Ни в коем случае нельзя паниковать и плыть против течения

Насекомые

Москиты и комары, переносящие опасные заболевания обитают во многих тропических странах. Считается, что от них страдают даже чаще, чем от нападения акул. Чтобы защитить себя от опасности, перед поездками в тропики необходимо сделать прививки.

Вода

Очень важно следить не только за тем, чтобы не пить воду из-под крана, ни не "хлебать" ее при плавании в водоемах, а также не наслаждаться водой из колонок в жаркий день. В экзотических странах допустимо пить только бутилированную воду. Напомним, что от кишечных палочек люди умирают гораздо чаще, чем от крушения самолета.
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