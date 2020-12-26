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Турция ужесточила правила въезда из-за коронавируса 

Реальное время и ещё 20 10 часов назад
Турция ужесточила правила въезда из-за коронавируса
Фото: Реальное время
Власти Турции ужесточили правила въезда в страну. Минздрав обязал прибывающих авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря, воздушным и наземным транспортом, начиная с 30 декабря, будет обязан представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В противном случае им не разрешат въезд в страну",

— написал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
Турецкие власти уже запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря.
До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21.00 до 05.00.
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