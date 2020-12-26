Турция ужесточила правила въезда из-за коронавируса 

"Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря, воздушным и наземным транспортом, начиная с 30 декабря, будет обязан представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В противном случае им не разрешат въезд в страну",