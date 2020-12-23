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Мясников спрогнозировал открытие границ в 2021 году 

Мира Маркина 7 часов назад
Мясников спрогнозировал открытие границ в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" спрогнозировал открытие границ в 2021 году. Медик призвал телезрителей не рассчитывать на то, что все страны мира начнут принимать туристов в наступающем году.
В качестве примера специалист привел Таиланд: формально государство открыло границы, однако туристы все равно не могут свободно передвигаться по прибытии.

«Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос? Это не называется открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение»,

— возмутился врач.
По словам Мясникова, коронавирус "идет волнами", а это значит, что после спада заболеваемости, который наступит в ближайшее время, число зараженных вновь начнет расти. Мясников отметил, что новый всплеск пандемии придется на май, июнь и июль 2021 года.
Медик также подчеркнул, что надеяться на открытие мировых курортов не стоит, и призвал зрителей путешествовать по России.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса.
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Заграница , Александр Мясников
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