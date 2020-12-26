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Почему в Турцию опасно ехать на Новый год 

Даня Виттиг 8 часов назад
Почему в Турцию опасно ехать на Новый год
Фото: depositphotos.com
Комендантский час в Турции распространяется на всех, кроме туристов. Однако сами турки не советуют приезжать на Новый год. "Рамблер" выяснил, почему.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на новогодние праздники в стране вводится круглосуточный комендантский час. С 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года жителям запрещено выходить из дома.

«Непрерывный комендантский час вводится в рамках борьбы с коронавирусом», — заявил президент.

При этом туристы смогут отметить Новый год небольшой компанией с едой и алкоголем, но без развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей. Запрещены только масштабные вечеринки.
Эта новость расстроила местных жителей. В социальных сетях все чаще появляются негативные посты по поводу происходящего.

"Мы превратились в пленников в своей собственной стране!", — пишут турки на своих страничках в Facebook.

Такой же позиции придерживаются и средства массовой информации, полагая, что ограничения должны быть равны.

"Люди недовольны. Они считают, что карантин должен действовать для всех, поскольку среди приезжих туристов гораздо больше заболевших". Об этом сообщает издание Insider.

Жители полагают, что власти Турции заинтересованы не столько в борьбе с пандемией коронавируса, сколько в восстановлении сферы туризма к весне 2021 года, поэтому готовы держать "стариков и детей взаперти".

"Необходимо соблюдать полную изоляцию без каких-либо исключений", — пишет Insider.

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Комментарии 1
Заграница , Реджеп Эрдоган
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