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Куба будет принимать российских туристов только с отрицательным тестом на COVID-19 

TourDom 7 часов назад
Куба будет принимать россиян только с отрицательным ПЦР
Фото: Tourdom.ru
С 2021 года Куба будет пускать российских туристов в страну только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказал порталу TourDom.ru советник по туризму посольства республики в Москве Хуан Карлос Эскалона.
По его словам, в последнее время на Острове свободы стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим власти приняли решение с 1 января ввести обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих в страну иностранных туристов. Без соответствующей справки путешественников на территорию Кубы просто не пустят. При этом требование является дополнением к уже действующей мере: после пересечения границы пассажиры должны сдать анализы на коронавирус в аэропорту прибытия.
Пока правительство официально не утвердило новое постановление. Однако нет сомнений, что с 1 января 2021-го оно будет обязательным для всех иностранцев. Впрочем, россияне на фоне граждан других стран находятся в выигрышном положении. Для них нововведение начнет действовать только с 15 января. Поэтому туристам, запланировавшим отдых в период новогодних каникул, беспокоиться не стоит.

«Мы понимаем, что в России во время Нового года и последующей недели многие лаборатории не работают. Россиянам, отправляющимся в это время на Кубу, очень сложно будет сдать тест. Чтобы не доставлять неудобств нашим гостям из России, и планируется сделать отсрочку»,

— прокомментировал Хуан Карлос Эскалона.
Советник также добавил, что пока со стороны Кубы нет разъяснения, как будет выглядеть соответствующий документ. То есть должен ли он быть переведен на английский или испанский языки, а также еще не утвержден перечень медучреждений, где можно пройти тест. Тем не менее вся имеющаяся информация уже передана туроператорам, и как только посольству станут известны подробности, их доведут до поставщиков турпродукта и туристов.
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Заграница , Хуан Карлос
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