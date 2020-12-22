Туристов лишили новогодних шоу в отелях Турции 

В отелях Турции запретили проведение новогодних празднований с музыкой и ведущими в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте МВД Турции.

Под запрет попали праздники в ресторанах и при них. Проведение балов, вечеринок, шоу и гала-ужинов. Дополнительно, запрет ввели на рекламу соответствующих мероприятий, а также продажу туров, на которых планируют проводить новогодние корпоративы.

До 22:00 и после отелям запретили включать развлекательную музыку. Также запрещается проведение больших собраний людей в ресторанах или при них.

На новогодние праздники ввели комендантский час с 21:00 до 05:00. Он будет действовать с 31 декабря до 4 января.