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Туристов лишили новогодних шоу в отелях Турции 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
В отелях Турции запретили проведение новогодних празднований с музыкой и ведущими в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте МВД Турции.
Под запрет попали праздники в ресторанах и при них. Проведение балов, вечеринок, шоу и гала-ужинов. Дополнительно, запрет ввели на рекламу соответствующих мероприятий, а также продажу туров, на которых планируют проводить новогодние корпоративы.
До 22:00 и после отелям запретили включать развлекательную музыку. Также запрещается проведение больших собраний людей в ресторанах или при них.
На новогодние праздники ввели комендантский час с 21:00 до 05:00. Он будет действовать с 31 декабря до 4 января.
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