«Не пускают домой»: как мир экстренно закрывают от Англии

В последние дни мир встревожено обсуждает новый "английский" штамм коронавируса. Так, 14 декабря Великобритания сообщила о новом штамме коронавируса, который заразнее и опасней предыдущих.

Борис Джонсон , премьер-министр Великобритании, заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем другие виды коронавируса. В связи с напряженной эпидемиологической в Лондоне объявили максимальный четвертый уровень ограничений.

Конечно, государства экстренно стали реагировать на новый штамм. Уже более 20 стран, в том числе члены ЕС , "закрылись" от Англии.

Однако простых людей такая ситуация застала врасплох. В Сети делятся своими проблемами, которые возникли из-за "британского вируса" и реакции мира на него.

"Европа экстренно закрывается от Англии. Муж сегодня чудом просто вылетел утром, пока ещё никто ничего не понимал. Италия закрылась от Англии, отменив в последний момент все рейсы. Народ сидит в Хитроу, пишут в консульство "что делать тем, у кого дом в Италии, а в Англии были в командировках и тп. И пойти некуда?" Консульство как попугай отвечает ", извините, но люди которые в последние 2 недели были в Англии не имеют права въезда в Италию…

Германия, Бельгия, Латвия, Голландия, Франция тоже закрываются от них… Людей очень жаль, остаться на улице без возможности приехать домой…", — жалуется одна из пользовательниц Сети.

Люди считают, что такие "законы" отменяют все, что соблюдалось раньше. Теперь нельзя быть увереным, что тебя пустят в страну, гражданином которой вы являетесь.

"Этот с****ый 20й год ни во что не ставил родственные связи, а теперь уже планомерно вытирает Ж международными соглашениями и правами человека о возможности въезда в страну своего гражданства…", — переживают люди.

Те, кто спокойно передвигался по странам Европейского союза, посещал родственников или ездил по рабочим вопросам, снова попали в затруднительное положение:

"Застряли в Лондоне. Ездила к сестре, а теперь не могу домой попасть к мужу и детям. Нормально, что меня не пускают в собственную страну?! Что вообще происходит!…Людей не пускают домой".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.