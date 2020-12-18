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Почему чартеры дешевле обычных рейсов 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Почему чартеры дешевле обычных рейсов
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка хотя бы раз летали чартерными рейсами и даже не заметили разницу между ними и регулярными. Главное их преимущество — привлекательная цена, которая остается неизменной и может упасть только за пару дней до вылета. При коротких маршрутах цены на чартеры дешевле на 30-40%. "Рамблер" рассказывает, почему так происходит.
Чартерные рейсы называют те, которые оплачивает не авиаперевозчик, а туристическая компания. Билеты можно приобрести непосредственно в агентствах или на специальных сайтах по поиску авиабилетов. Как правило, билеты на чартерные рейсы продают в пакетных турах агентств, поэтому отель и перелет вместе обходятся вам дешевле, чем, если бы вы собирали свой отдых на других сайтах.
Как правило, рейсы запускают в период с мая по сентябрь, когда все люди стремятся уехать отпуск. Еще одним плюсом чартеров является то, что они летают на популярные курорты без пересадок. Для многих это удобно.
Однако у чартеров есть много минусов. Например, они обычно вылетают в неудобное время — рано утром или поздно вечером. Это происходит из-за того, что у регулярных рейсов есть свое приоритетное расписание, а чартеры уже подстраиваются и пытаются вписаться в него.
Еще один минус подобных рейсов — длительные задержки. Не важно, когда вы купили билет, за 24 часа время вылета могут поменять. Такая же неприятная ситуация сохраняется при погодных условиях. Когда аэропорт разрешает самолетам летать, то последними вылетать будут чартеры, а приоритете будут регулярные рейсы.
Кроме того, чартерные рейсы экономят на компоновке самолета. Как правило, в салон добавляют пару дополнительных рядов, чтобы уместилось больше кресел. Из-за этого комфорт пассажиров уменьшается, так как им отводится меньше места для ног.
Обслуживание тоже не похоже на то, что вы видели на регулярных рейсах. На чартерах не выдают пледы и подушки, а питание здесь гораздо менее разнообразное. Однако авиакомпании все равно стараются добавить дополнительные услуги по питанию.
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