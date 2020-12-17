Россиянка назвала нужную сумму для зимовки в Египте

Россиянка, пережидающая зиму в Египте, назвала необходимую сумму для проживания в Шарм-Эль-Шейхе в холодное время года. Своими мыслями она поделилась в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам Ольги Носовой, аренда двухкомнатной квартиры с кухней будет стоить около 300 долларов (22 тысячи рублей) в месяц. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно — 35-50 долларов (около трех тысяч рублей). Если у жилого комплекса есть бассейн, то он будет доступен за отдельную плату.

С 2020 года вход на пляжи Шарм-Эль-Шейха стал платным — его стоимость составляет три доллара за человека. Цена за проезд на маршрутке начинается от 0,16 долларов (12 рублей), на такси — от 0,36 доллара (27 рублей). Туристка отметила, что водители иногда требуют большую сумму, но это провокация, платить надо столько, сколько установило государство.

Месячные расходы на продукты в семье из трех человек составляют 400 долларов. На интернет, мобильную связь, питание вне дома и прогулки уходит примерно 100-200 долларов (около 12 тысяч рублей) в месяц.

В целом, по мнению туристки для зимовки в Египте потребуется около 1500-2000 долларов (около 130 тысяч рублей) в месяц на семью. Однако в сумму не входит медицинская страховка. Девушка советует приобрести ее заранее в России, так как лечение в частных клиниках Египта стоит очень дорого.