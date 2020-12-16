Названы весомые причины выбрать отпуск в Турции зимой

Российская туристка назвала четыре весомых причины выбрать отпуск в Турции зимой. Путешественница раскрыла их в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен»

В первую очередь, отметила она, зимой можно купить дешевые авиабилеты в Анталью — от семи тысяч рублей туда и обратно. Кроме того, в это время года резко снижаются цены на проживание в люксовых отелях.

«Можно на пару дней заселиться в какую-нибудь гостиницу, о которой вы всегда мечтали»,

— написала россиянка.

Также, добавила путешественница, зимой в Турции начинается сезон урожая «самых вкусных в мире» апельсинов, мандаринов, груш, грейпфрутов и хурмы, которые продаются «очень дешево». И, наконец, с приходом холодов в стране уменьшается количество туристов, а значит, можно спокойно ездить на разные экскурсии.

«Это лучшее время для любителей самостоятельно погулять по руинам древних городов и историческим достопримечательностям. Берете в аренду машину и в путь! Кстати, арендовать авто в Анталье зимой значительно дешевле, чем летом»,

— отметила автор блога.

Она добавила, что в окрестностях курорта находится множество развалин античных городов, «достойных того, чтобы посвятить им целый день». Самые известные из них — Фазелис, Олимпос, Перге, Термессос, Аспендос, Мира, Патара и Сиде.