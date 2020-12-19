«Турки бестактные и полудикие»

Российские туристы отправились на отдых в Турцию, однако их отпуска оказались испорчены. Путешественники столкнулись с "бестактными" местными, ужасным сервисом и грязными отелями. "Рамблер" делится историями россиян.

Туристка по имени Мария заселилась в пятизвездочный отель в Сиде, но его описание в интернете не совпало с реальностью. Место напомнило ей "старый советский пансионат":

"Была в Турции лет 10 назад, и эта поездка лишь доказала, что и не стоит еще лет 10 ездить. Отель, заявленный как 5 звезд, тянет еле на три. […] Ужасный старый ремонт здания, номеров и в принципе всего, что есть на территории".

Кроме того, россиянка осталась недовольна навязчивым поведением местных жителей:

"Турки такие же бестактные, безвкусные и полудикие. Пристают на каждом углу, продают (ассортимент) всякое Г… Какие то уродливые вещи, одежду (в основном дешевые подделки брендов), мерзкие сладкие гранатовые вина в каждом киоске".

Еще одна туристка поехала в декабре в Стамбул, где на 15 дней остановилась в роскошном пятизвездочном отеле. Женщина пожаловалась на плохой сервис и питание:

"В ресторане еда ужасная, два раза приносили грязные приборы, стаканы…и при том, что цены у них не дешевые. Уборщики жутко воняют, после них номер просто не выветрить. Халаты банные просто как будто им лет 5 точно, изношенные".

Россиянин по имени Валерий тоже выбрал для отдыха дорогое жилье, но после заселения "пожалел, что приехал". В день рождения туриста и его компанию выгнали из отеля: