«Турки бестактные и полудикие»

"Была в Турции лет 10 назад, и эта поездка лишь доказала, что и не стоит еще лет 10 ездить. Отель, заявленный как 5 звезд, тянет еле на три. […] Ужасный старый ремонт здания, номеров и в принципе всего, что есть на территории".
"Турки такие же бестактные, безвкусные и полудикие. Пристают на каждом углу, продают (ассортимент) всякое Г… Какие то уродливые вещи, одежду (в основном дешевые подделки брендов), мерзкие сладкие гранатовые вина в каждом киоске".
"В ресторане еда ужасная, два раза приносили грязные приборы, стаканы…и при том, что цены у них не дешевые. Уборщики жутко воняют, после них номер просто не выветрить. Халаты банные просто как будто им лет 5 точно, изношенные".
"Деньги на ветер. Настроение испорчено. И еще и в день рождения, а потом им не понравилось почему-то наше поведение. Громко слушаем музыку. По их словам, мы слишком пьяны. Это такой бред. Сказали собирать вещи и вызвали полицию. Вели себя по-хамски".