«Неужели я умру прямо здесь?» 

Исландия из года в год попадает в рейтинги самых безопасных стран для туристов. Низкий уровень преступности, отсутствие социальных конфликтов и междоусобиц, высокий уровень жизни — все это делает северное государство одним из наиболее благоприятных для жизни и путешествий. Тем не менее путешественник Аарон Шэнкс , который привык бросать угрожающие жизни вызовы, смог найти опасность и приключения даже в Исландии. В одиночку он отправился в неисследованные горы, взяв с собой лишь минимум воды и немного сушеной рыбы. Невероятная история его выживания — в цикле «Ленты.ру» , созданном на основе подскастов Diaries of the Wild Ones («Дневники диких путешественников»).